Украина установила дипломатические отношения с Гаити

Украина подписала соглашение об установлении дипломатических отношений с Республикой Гаити.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Нью-Йорке сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

Он уточнил, что соглашение с украинской стороны подписал министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО в рамках участия в 25-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Это государство в Карибском бассейне, установление дипломатических отношений с которым позволит Украине более эффективно защищать интересы своих граждан, которые могут в той или иной ситуации оказаться в Гаити», - отметил О.ВОЛОШИН.

Также, по его словам, дипломатические отношения с Гаити будут способствовать более эффективной реализации обязательств Украины как добросовестного члена ООН по оказанию помощи Гаити, пострадавшей несколько лет тому назад от масштабного землетрясения. В частности, О.ВОЛОШИН уточнил, что кроме оказания гуманитарной помощи, речь идет о направлении в состав полицейской миссии ООН в Гаити украинского контингента численностью 130 человек.

В то же время, представитель МИД Украины отметил, что об открытии в Гаити украинского посольства пока что речь не идет.