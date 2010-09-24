Янукович подтвердил намерение Украины стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерение государства быть непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 2016-2017 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Нью-Йорке на общих дебатах 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что важные реформы ООН невозможны без обновления стержня этой организации - Совета Безопасности.

«Превращение Совета Безопасности в более представительный и сбалансированный по составу орган, усиление прозрачности его работы являются необходимыми условиями повышения эффективности и адаптации ООН к современным мировым процессам», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина готова к обсуждению всех прогрессивных концепций реформирования СБ. «Убеждены, что залогом успеха является учет интересов всех недостаточно представленных в этом органе региональных групп, в частности Восточноевропейской. Пользуясь случаем, имею честь подтвердить намерение Украины получить членство в Совете Безопасности ООН на 2016-2017 годы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.