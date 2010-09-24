Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал мировое сообщество полностью отказаться от ядерного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Нью-Йорке на общих дебатах 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Сегодня существует также насущная потребность в конкретных шагах для уменьшения рисков, связанных с распространением ядерных материалов и технологий. Призываем другие государства - члены ООН следовать нашему примеру в деле глобального ядерного разоружения и нераспространения», - заявил Президент Украины.

По его словам, опыт последних десятилетий свидетельствует, «что ядерное оружие не всегда укрепляет безопасность». «При этом страны, которые двигаются к его приобретению, могут попадать под влияние новых рисков и становиться более уязвимыми», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

«Лучшее противодействие распространению ядерного оружия - его постепенная полная ликвидация», - считает он.

При этом В. ЯНУКОВИЧ поприветствовал подписание нового Договора СТАРТ между США и Россией и дальнейшее сокращение их национальных ядерных арсеналов.

Украинский президент напомнил, что в 1994 году Украина первой в мире добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала.

«Прошло 16 лет, но пример Украины остается актуальным и сегодня. В апреле этого года на Вашингтонском саммите по вопросам ядерной безопасности Украина сделала следующий шаг, объявив о решении избавиться от всех запасов высокообогащенного урана», - сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что в связи с упомянутыми шагами Украина рассчитывает и на неуклонное выполнение обязательств международными партнерами относительно гарантий ее безопасности. «Прежде всего, имею в виду Будапештский меморандум 1994 года. Украина настаивает: гарантии безопасности для государств, которые отказались от своих ядерных арсеналов, а также для стран, не входящих в любые военные союзы, должны быть отражены в юридически обязующем международном документе. Это – наилучший предохранитель от региональных ядерных амбиций», - считает В.ЯНУКОВИЧ.