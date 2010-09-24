Главное на 24 сентября (день)

Финансы

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины в августе 2010 года увеличилась на 0,1% и составила 35,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По состоянию на 1 сентября т.г. из 176 работающих в Украине банков 52 финучреждения – с иностранным капиталом, в том числе 20 – со 100% иностранным капиталом.

Всего на указанную дату было зарегистрировано 194 банка, 18 из которых находились в состоянии ликвидации.

Сумма проблемных кредитов в августе т.г. увеличилась на 1,827 млрд. грн. – до 85,23 млрд. грн., при этом их доля в общем объеме кредитов в прошлом месяце выросла на 0,1% – до 11,7%.

Министерство финансов Украины 28 сентября т.г. проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

К продаже будут предложены бумаги со сроком обращения: 168 дней (полное погашение 16 марта 2011 года); 336 дней (погашение 31 августа 2011 года); 910 дней (погашение 27 марта 2013 года).

В планах Европейского банка реконструкции и развития - финансирование трех важных проектов в Украине на сумму около 2 млрд. евро, который будет осуществляться под гарантии государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом сказал руководитель делегации Совета директоров ЕБРР, директор от Европейской комиссии Вассили ЛЕЛАКИС на встрече с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Он высоко оценил политическую стабильность в Украине и стремление власти к осуществлению реформ, и заверил, что ЕБРР в сотрудничестве с другими международными финансовыми институтами и в дальнейшем будет оказывать Украине необходимую помощь в осуществлении реформ, направленных на развитие экономики. В частности, по его словам, «в планах - финансирование трех важных проектов на сумму около 2 млрд. евро, который будет осуществляться под гарантии государства».

В.ЛЕЛАКИС отметил, что деловые круги «возлагают большие надежды» на принятие Налогового кодекса, который, по его словам, должен обеспечить стабильность и прозрачность налоговой системы в Украине. «Необходимо, чтобы настоящий документ носил недискриминационный характер и создавал благоприятную среду для бизнеса», - сказал он.

Большое значение для увеличения объема инвестиций в Украину имеет также принятие антикоррупционного законодательства, отметил В.ЛЕЛАКИС.

В.ЛИТВИН важным направлением сотрудничества с ЕБРР назвал финансирование мероприятий ядерной безопасности, проектов, связанных с внедрением энергосохраняющих технологий и восстанавливающихся источников энергии.

Касаясь внутриполитической ситуации, председатель Верховной Рады отметил, что украинская власть «настроена на проведение радикальных реформ». Некоторые решения, по словам руководителя парламента, являются непопулярными, но необходимыми для страны.

Ключевой задачей для парламента и правительства В.ЛИТВИН назвал принятие Налогового кодекса, и на его основе - государственный бюджет-2011, который, по словам председателя Верховной Рады, должен быть «полностью реальным». Он подчеркнул, что парламент совместно с правительством работают над решением проблем, которые существуют в экономической сфере, в частности, над законопроектами, направленными на преодоление коррупции, отметив при этом, что «сегодня не принято ни одного популистского решения».

В.ЛИТВИН также предложил делегации предоставить рекомендации относительно Налогового кодекса, отметив, что украинская сторона стремится к высокому качеству этого документа. «Мы рассчитываем работать над Налоговым кодексом до середины ноября с параллельной работой над проектом бюджета», - сказал он.

Новости ТЭК

Украина накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу отопительного периода 23 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе совещания по подготовке к отопительному периоду под председательством первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Сергей ЧЕХ.

По его словам, на складах тепловых электростанций накоплено 3 млн 575 тыс. тонн угля.

Он отметил, что накопленные энергоресурсы, а также уровень подготовки энергосистемы к зиме позволит обеспечить стабильную работу энергетического комплекса в предстоящий отопительный период.

Промышленные предприятия и предприятия коммунальной сферы в 2010 году увеличили задолженность за энергоносители на 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания, посвященного вопросу подготовки к отопительному сезону, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Сергей ЧЕХ.

Он уточнил, в частности, что в текущем году задолженность химических предприятий за энергоносители возросла на 80 млн. грн., металлургических – на 150 млн. грн., предприятий сферы ЖКХ – на 450 млн. грн.

НКРЭсохранила на уровне, утвержденном для сентября, прогнозную оптовую цену электроэнергии на октябрь 2010 года – 502,5 грн за МВт/ч.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ №1265 от 20 сентября т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, уровень прогнозной оптовой цены вырос с начала года на 13,8% – с 441,4 грн, установленных для января, до 502,5 грн за МВт/ч (без НДС) в сентябре.

Ранее НКРЭ прогнозировала, что в текущем году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет только на 15%.

Соцполитика

В августе количество украинцев, стоящих на учете в центрах занятости, увеличилось на 3,1 тыс. – до 416,1 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщил Государственный комитет статистики.

Согласно сообщению, за помощью в трудоустройстве в августе обратилось 97 тыс. человек против 103,5 тыс. в июле (в августе 2009 года – 79,2 тыс. человек).

При содействии Госслужбы занятости в августе текущего года было трудоустроено 58,1 тыс. граждан против 66 тыс. в июле. Уровень трудоустройства незанятых граждан, по сравнению с июлем 2010 года, сократился на 1,4 п.п. и в августе составил 11,4%.

Самый высокий уровень безработицы в августе наблюдался в Житомирской области (2,6%), самый низкий – в Киеве (0,3%).

Сокращение уровня безработицы на 0,1-3,7% в августе наблюдалось в 14 регионах. В Волынской области показатель уровня безработицы не изменился. Самый высокий рост безработицы был зафиксирован во Львовской области – на 2,4%.

Нагрузка на одно рабочее место в региональном разрезе составляет от 2 человек на 10 рабочих мест в Киеве до 244 человек в Черкасской области.

(УНИАН)