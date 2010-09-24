Отказ от давальческого сырья и запрет секонд-хендов необходимо вводить постепенно - Кинах
Отказ от давальческого сырья и запрет на ввоз секонд-хенда необходимо вводить постепенно.
Об этом сегодня на брифинге журналистам заявил президент УСПП Анатолий КИНАХ.
В частности, он отметил, что на сегодняшний день многие предприятия легкой промышленности продолжают свою деятельность благодаря использованию давальческого сырья в своей работе.
«Давальческие схемы необходимо однозначно ограничивать, но делать это постепенно, по принципу "не навреди"», - отметил А.КИНАХ.
Кроме того, он подчеркнул, что вводить запрет на ввоз секонд-хенда также нужно, однако таким образом, чтобы не пострадало население, которое является основным потребителем этой продукции.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что в Украине планируется запретить производство продукции из давальческого сырья.
По его словам, такая норма будет предусмотрена в Таможенном кодексе до конца года.