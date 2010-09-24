Главное за 24 сентября (вечер)

Новости дня

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Соцполитика

В Украине сокращается долженность по зарплате

В Украине задолженность по выплате заработной платы в августе 2010 года сократилась на 9% и на 1 сентября т.г. составила 1,409 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты сократилась на 4,3%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 сентября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 сентября т.г. составила 241,763 млн. грн. (с начала года сократилась на 9,2%, в августе – на 15,3%), в Луганской – 133,171 млн. грн. (с начала года выросла на 0,6%, в августе – сократилась на 10,4%), в Харьковской – 119,611 млн. грн. (с начала года выросла на 0,1%, в августе – сократилась на 5,2%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины остается Киев – 147,091 млн. грн. (с начала года выросла на 4,8%, в августе – сократилась на 12%).

Нефть. Газ

"Нафтогаз" сократит в этом году добычу газа НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует сокращение добычи газа компаниями холдинга в ткущем году на 4,9%, или 950 млн. куб. м, - до 18,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом.

Об этом в ходе форума «ТЭК: нынешнее и будущее» сообщил начальник управления добычи газа, газового конденсата и нефти "Нафтогаза" Сергей КАСЯНЧУК.

По его словам, в 2010 году добыча нефти с газовым конденсатом в Украине ожидается на уровне около 3,5 млн. тонн.

С.КАСЯНЧУК отметил, что ожидаемое сокращение добычи углеводородов вызвано истощением действующих месторождений.

В январе-августе т.г. добыча газа в Украине сократилась на 6,1% - до 13,333 млрд. куб. м, добыча нефти с газовым конденсатом - на 11,3% - до 2,379 млн. тонн.

Финансы

Кредиторы приобретут 49% «Кредитпромбанка»

Кредиторы «Кредитпромбанка» за счет реструктуризации обязательств приобретут 49% капитала этого кредитного финансового учреждения.

Об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андрес КУУСВЕК на пресс-конференции в пятницу.

«21 сентября подписали соглашение с «Кредитпромбанком», согласно которому была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов в более длинные инструменты, часть будет инвестирована в акционерный капитал на уровне до 100 млн. долларов, 300 млн. долларов – в долговые обязательства», - сказал А.КУУСВЕК.

По его словам, в результате реструктуризации 49% капитала «Кредипромбанка» перейдет в собственность кредиторов, среди которых ЕБРР, «Райффайзен Банк» и др.

Увеличение доли произойдет путем выкупа дополнительной эмиссии акций «Кредитпромбанка». Кроме того, он объяснил, что долговые обязательства на 300 млн. долларов, погашение которых должно было наступить через 2,5 года, будут пролонгированы еще на 5 лет.

Агро

Аграрии собрали 33,5 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 24 сентября т.г. аграрии обмолотили 12,9 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (88% от плана) и намолотили 33,5 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25,9 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день гречиха обмолочена с площади 164 тыс. га (79%), намолочено 137 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 80 тыс. га (95%), намолочено 123 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,4 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 1 млн. га (39%), получено 4,2 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 40,3 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 2,3 млн. га (52%), получено 3,6 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,4 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 111 тыс. га (22%), накопано 3,5 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 310 ц/га.

Соя убрана с площади 341 тыс. га (32%), получено 523 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 15,3 ц/га.

Транспорт

Минтранс предлагает повысить штрафы за хищение грузов

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает на поддержку Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта", который уже принят в первом чтении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении отмечается, что, по данным "Укрзализныци", в последние годы разворовывание грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, приобрело массовый и организованный характер. Если в 2007 году убытки железных дорог от разворовывания грузов составили 3 млн. 687 тыс. грн, то в 2008 году они возросли в 1,7 раза и достигли 6 млн. 297 тыс. грн. В 2009 году убытки железных дорог от несохраненных перевозок грузов составили уже 6 млн. 480 тыс. грн.

Проект закона, который предлагается к утверждению, предусматривает повышение ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта, в первую очередь, путем повышения размеров штрафных санкций за противоправные действия, влияющие на безопасность движения поездов. Диапазоны санкций определялись с учетом того, какие последствия будет иметь то или иное действие злоумышленников.