В Харьков прибыл Президент Польши. Вместе с Азаровым возложил венки к могилам жертв НКВД

Сегодня в Харьков с визитом прибыл Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ. Как передает корреспондент УНИАН, Президент Польши вместе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Украинско-Польском мемориале жертвам тоталитаризма возлагают венки к могилам жертв НКВД. В торжественной церемонии возложения цветов принимают участие родственники расстрелянных польских офицеров, представители общественности Харьковской области, члены правительственных делегаций обеих стран.

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