Польша намерена допросить российского полковника, руководившего посадкой в Смоленске

Польские следователи заинтересовались ролью российского полковника Николая КРАСНОКУТСКОГО, который вместе с двумя диспетчерами руководил посадкой в Смоленском аэропорту 10 апреля, когда произошла авиакатастрофа с президентским Ту-154.

Польша намерена допросить и его, и двух других диспетчеров. Соответствующий запрос уже направлен в российскую прокуратуру, передает РБК со ссылкой на польський телеканал TVN24.

По словам генерального прокурора Польши Анджея ШЕРЕМЕТА, в первую очередь, они хотят получить показания именно полковника Н.КРАСНОКУТСКОГО. Как сообщали польские СМИ, в день трагедии, когда на аэродром опустился густой туман, полковник собирался закрыть аэропорт и запретить посадку. Он позвонил в Москву, чтобы получить на это официальное разрешение, но ему отказали.

Gazeta Wyborcza выяснила, что полковника Н.КРАСНОКУТСКОГО направили в Смоленск из Твери выполнять работу командующего по посадке только на период с 5 по 10 апреля, то есть на время прибытия правительственных делегаций.

Диспетчер Павел ПЛЮСИН и его помощник РЫЖКОВ, по данным газеты, понимали сложность ситуации, но они не имели права запрещать самолету польского Президента производить посадку. Из стенограммы разговоров в кабине пилотов Ту-154 ясно, что диспетчеры отговаривали летчиков от посадки, указывая на слабую систему наведения на Смоленском аэродроме, из-за которой пилотам придется садиться по приборам.

Тогда полковник Н.КРАСНОУТСКИЙ, вопреки предписаниям, принял инициативу на себя и позвонил начальству в Тверь и командованию ВВС РФ в Москву. Он просил, чтобы его связали с главнокомандующим, но тот оказался недоступен. Представители командования ВВС, с которыми полковнику удалось поговорить, посчитали, что, несмотря на неблагоприятные условия, посадку полякам нужно разрешить, так как "может быть, у них получится", цитирует газету inoСМИ.

Предположительно, дело в данном случае было в том, что военные испугались дипломатического скандала, если бы самолет Леха Качиньского не смог приземлиться и Президент Польши не попал бы на мероприятия в Катынь.

Между тем, в кабине пилотов Ту-154 дискуссии продолжались до последнего. За 11 минут до трагедии глава дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана заявил на счет сложившейся с посадкой ситуации: "Пока нет решения Президента, что делать дальше".

В итоге летчики пошли против правил, предписанных польской инструкцией HEAD для пилотов при полетах с VIP-персонами. Полет Президента не мог осуществляться при условиях для взлета и посадки ниже минимальных, то есть при 120 метрах на 1800 метров.

Это означает, что пилот Аркадиуш Протасюк мог сажать машину с президентом при нижнем крае облачности 120 метров и видимости начала посадочной полосы с 1800 метров, а в тот день в Смоленске облака висели на 40-50 метрах над землей, и горизонтальная видимость составляла не более 400-500 метров.

Как отмечает NEWSru, ранее глава Госкомиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Эдмунд КЛИХ заявил, что российская Межгосударственная авиационная комиссия отказалась предоставлять польской стороне диспетчерскую документацию из аэродрома Северный, мотивировав это тем, что полет выполнялся по правилам гражданских авиаперелетов.

Однако сообщалось, что польской стороне были переданы документы, подтверждающие уровень квалификации, общей и специальной подготовки руководителя полетов и руководителя зоны посадки к обеспечению полетов 7 и 10 апреля.