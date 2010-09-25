Через месяц-полтора Президент может внести в ВР новый проект УПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже через месяц-полтора может внести в Верховную Раду проект нового Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом в эфире программы «Большая политика» на телеканале "Интер" в пятницу вечером сказал заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ .

"Все вещи сейчас мы систематизировали. И через месяц-полтора мы предложим главе государства, чтобы он выступил с соответствующей законодательной инициативой в парламенте", - сказал А.ПОРТНОВ.

Он отметил, что новый кодекс позволит значительно уменьшить бюрократизацию в правоохранительных органах, увеличить вес судебных органов и сократить количество людей, которые будут заниматься расследованиям.

"Мы такой выстраиваем процесс, который позволит защитить права гражданина и увеличить его возможности в судебном процессе. Нам не нужно такое количество людей, которые на данный момент содержатся в изоляторах", - заявил заместитель главы Администрации Президента.