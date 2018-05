Главное на 25 сентября

Основные события дня

Международные отношения

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ почтили память расстрелянных в 1940 году в Харькове польских офицеров. Как передает корреспондент УНИАН, Президент Польши и премьер-министр Украины возложили венки к мемориальной доске жертвам расстрелянных польских офицеров на улице Совнаркомовской, где раньше было расположено здание НКВД.

Б.КОМАРОВСКИЙ и Н.АЗАРОВ также возложили венки к мемориалу жертвам тоталитаризма в Лесопарке. Почетные гости приняли участие в православной и католической молитве памяти жертв тоталитаризма. Б.КОМАРОВСКИЙ поблагодарил всех, кто лично приобщился к открытию мемориала в Харькове.

«Хотел бы очень, чтобы здесь, в Харькове, как и в других местах, мы имели возможность сохранить как коллективную, так и индивидуальную память погибших от этого тоталитарного режима», - сказал Президент Польши.

В состав официальной делегации Польши вошли посол в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, председатель Департамента безопасности при Президенте Польши Станислав КОЖЕЙ, подсекретарь службы Аппарата Президента Польши Яромир СОКОЛОВСКИЙ, вице-министр иностранных дел Польши Хенрик ЛИТВИН, председатель Генерального штаба Войска Польского Мечислав ЧЕНЮХ и другие высокопоставленные должностные лица.

Также в Харьков прибыли свыше 400 родственников погибших в Харькове польских офицеров.

Справка УНИАН. В 1940 году в Харькове были расстреляны и похоронены в Лесопарке свыше 3-х тысяч польских офицеров, среди которых было несколько генералов Войска Польского.

Законодательство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже через месяц-полтора может внести в Верховную Раду проект нового Уголовно-процессуального кодекса. Об этом в эфире программы «Большая политика» на телеканале "Интер" в пятницу вечером сказал заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ .

"Все вещи сейчас мы систематизировали. И через месяц-полтора мы предложим главе государства, чтобы он выступил с соответствующей законодательной инициативой в парламенте", - сказал А.ПОРТНОВ.

Он отметил, что новый кодекс позволит значительно уменьшить бюрократизацию в правоохранительных органах, увеличить вес судебных органов и сократить количество людей, которые будут заниматься расследованиям.

"Мы такой выстраиваем процесс, который позволит защитить права гражданина и увеличить его возможности в судебном процессе. Нам не нужно такое количество людей, которые на данный момент содержатся в изоляторах", - заявил заместитель главы Администрации Президента.

Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило рейтинг В+ еврооблигациям Украины. Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг В+ присвоен как 10-летним облигациям на 1,5 млрд. долл., так и 5-летним облигациям на 500 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.

Пятилетние облигации (сентябрь 2015 года) выпущены на 500 млн. долл., десятилетние (сентябрь 2020 года) на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,75% для десятилетних.

Приватизация

Эксперты считают, что возвращение Запорожского алюминиевого комбината («ЗАлК») в государственную собственность является проверкой на прочность украинско-российских отношений. Такое мнение эксперты высказали в экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина.

В институте напоминают, что Генеральная прокуратура Украины добивается возврата в госсобственность крупнейшего отечественного производителя алюминия - «ЗалКа». Сейчас предприятием владеет подконтрольный российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ алюминиевый гигант «РусАл». В связи с этим Институт Горшенина провел опрос среди экспертов о том, как долго продлятся судебные разбирательства, как данный конфликт отразится на отношениях между Россией и Украиной, а также каковы перспективы развития украинской алюминиевой промышленности.

Директора инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы «Сократ» Владимир КЛИМЕНКО считает, что конфликт вокруг возвращения «ЗАлКа» в госсобственность будет иметь затяжной характер и может вызвать резонанс в политических и деловых отношениях России и Украины. По мнению эксперта, достичь компромисса можно путем изменения тарифа на электроэнергию для комбината. «Производство алюминия требует большого количества электроэнергии, поэтому алюминиевые заводы, как правило, строятся у гидроэлектростанций и получают дешевую электроэнергию. Компромисс возможен именно в разрезе получения электроэнергии по другому тарифу», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Он также добавил, что цена на электроэнергию для предприятия будет и в дальнейшем влиять на привлекательность данного актива. «Комбинат может быть интересен другим ведущим иностранным производителям алюминия. Но вопрос тарифа на электроэнергию все равно будет стоять. Без его решения завод, возможно, никому не будет интересен», - сказал эксперт.

Вице-президент УСПП, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест», кандидат экономических наук Мирослав ТАБАХАРНЮК также считает, что возвращение комбината в госсобственность может повлечь ряд негативных последствий. «Первое, о чем стоит сказать – это политические последствия такого решения. Я считаю, что будет неправильно, если «ЗАлК» будет возвращен в госсобственность. Также следует учитывать, как это отразится на инвестиционном климате и инвестиционных возможностях Украины», - сказал эксперт.

Вместе с тем, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей высоко оценил перспективы развития украинской цветной металлургии. «Украина имеет сырьевые ресурсы для развития алюминиевой промышленности, имеет мощности по электроэнергии. Исходя из того потенциала, который она имеет, она обречена быть страной с большими объемами производства цветных металлов, в частности, алюминия», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

Аналитик по металлургии ИК «Aton» Илья МАКАРОВ (Россия), в свою очередь, полагает, что данный конфликт никак не повлияет на отношения Украины и России. «С приходом новой власти в Украине отношения между государствами наладились. Сейчас только один позитив. Один конкретный случай с ДЕРИПАСКОЙ никак не повлияет на отношения, к тому же, у ДЕРИПАСКИ в последнее время складывается не совсем хорошая репутация в России», - сказал он и добавил, что на данном этапе украинская алюминиевая промышленность не совсем интересна российскому бизнесу. «Сегодня своих мощностей у «РусАла» достаточно. Алюминий в основном – это экспортная продукция. У «РусАла» самого сейчас проблемы с реализацией своей продукции, поэтому в данных условиях он не совсем заинтересован в украинских алюминиевых активах. Однако, кроме «РусАла», как одного из крупнейших мировых производителей алюминия, думаю, вообще никто не будет заинтересован в украинском предприятии», - сказал И.МАКАРОВ.

Партнер международной юридической фирмы «Integrites» Андрей ЛЯХОВ считает, что длительность разбирательства и его резонанс будут зависеть от позиций, которые стороны займут в данном конфликте. «Если нынешнее правительство Украины не будет повторять опыта предыдущей администрации в национализации «Криворожстали», то данный спор может затянуться на несколько лет. Если все стороны будут вести себя корректно и в рамках закона, спор не произведет негативного воздействия в материальном плане на российско-украинские отношения. Однако, если Генпрокуратура примет решение национализировать предприятие, ДЕРИПАСКА, без сомнения, постарается задействовать рычаги влияния и связи, которые у него есть в российском правительстве, для удержания собственности», - сказал А.ЛЯХОВ.

Строительство

Министерство иностранных дел Украины выступает за правовое разрешение конфликта, возникшего во время рассмотрения вопроса о строительстве на Пейзажной аллее в Киеве. Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по словам посла по особым поручениям МИД Украины Юрия ДОРОШЕНКО, Министерство иностранных дел намерено настаивать на сносе незаконно установленных гаражных боксов на принадлежащем ему земельном участку, поскольку в основе конфликта лежат интересы группы владельцев капитальных сооружений на Пейзажной аллее.

Министерство иностранных дел намерено разрешить конфликт исключительно в правовой плоскости.

В ситуации, сложившейся вокруг Пейзажной аллеи, недопустимо, чтобы на земельном участке, который находится в государственной собственности, остались незаконно построенные гаражи. До сих пор для нужд МИД не был выделен ни один земельный участок под строительство жилья для сотрудников, и на сегодняшний день участок на Пейзажной аллее является единственным, выделенным министерству под застройку, говорится в комментарии.

После получения всех необходимых выводов архитектурно-градостроительного совета, управление защиты исторического и культурного наследия Киева, а также после археологических исследований МИД начало проектирование жилого дома и оформление разрешения на строительство. Согласно проекту, предусмотрено соблюдение всех градостроительных норм, размещение на нижних этажах здания выставочных залов и других помещений для Национального музея истории Украины, а также обязательное благоустройство прилегающей территории и скверу.

На то время на участке располагался 21 гараж. Согласно решению Киевсовета, МИД должен был их снести, решить имущественные вопросы с людьми, что и было частично сделано. При содействии МИД удалось выкупить 11 гаражей. Остальные снесли согласно решению исполнительной службы после решения Хозяйственного суда Киева.

Таким образом, МИД намерен избежать вмешательства исполнительной службы по сносу незаконных сооружений, но имели место факты, в частности со стороны тех, кто использовал ситуацию для шантажа и вымогания необоснованных компенсационных сумм, отмечает Ю.ДОРОШЕНКО.

В 2005 году подготовительные работы к строительным работам на Пейзажной аллее были прекращены. Появились 9 капитальных гаражей, а для их прикрытия был разбит сквер.

В случае положительного решения вопроса строительства дома на этом участке именно МИД сможет наиболее рационально его использовать, поскольку будут учтены выводы ЮНЕСКО, мнение Киевсовета и общественности, пожелания людей, проживающих в соседних домах, отмечается в комментарии.

* * *

Решение Хозяйственного суда Киева об аресте 80% акций акционерного общества “Холдинговая компания “Киевгорстрой”, а также структура собственности и состав акционеров не повлияют на хозяйственную деятельность и выполнение компанией своих обязательств перед инвесторами. Об этом УНИАН сообщили в управлении информационных коммуникаций АО ХК «Киевгорстрой».

В компании объяснили, что решение Хозяйственного суда Киева от 16 сентября принято в рамках заявленных требований истца: удовлетворен 1 пункт из 9 внесенных в ходатайство об обеспечении иска.

“Данное решение обусловливает единственное ограничение: с момента вступления его в силу новые владельцы 80% пакета акций АО ХК «Киевгорстрой» не могут продать указанные акции до решения судебного спора по существу. Соответственно, этот факт никоим образом не влияет на хозяйственную деятельность компании и выполнения ею своих обязательств, поскольку касается только прав акционеров, которые владеют данным пакетом, и которые приобрели ценные бумаги холдинга с инвестиционными, а не спекулятивными целями”, - говорится в сообщении.

При этом руководство «Киевгорстроя» акцентирует внимание общественности на том, что независимо от структуры собственности и состава акционеров, все обязательства холдинга перед инвесторами строительства объектов и другими юридическими и физическими лицами будут выполнены в полном объеме.

В компании добавили, что холдинг продолжит практику тесного партнерского сотрудничества с властью Киева, включая совместную работу по программе строительства жилья для пострадавших от аферы «Элита Центр». В плановом режиме будет продолжаться выполнение работ на НСК «Олимпийский», генеральным подрядчиком реконструкции которого является «Киевгорстрой».

“Руководство холдинга обращается к представителям СМИ с просьбой ответственно подходить к освещению корпоративных событий АО ХК "Киевгорстрой" и не нагнетать социальное напряжение, для которого нет никаких оснований. Со своей стороны АО ХК «Киевгорстрой» гарантирует регулярное информирование общественности о деятельности компании и обнародование официальной позиции по тем или другим вопросам”, - заверяют в компании.

В управлении также сообщили, что 19 сентября "Киевгорстрой" от компании-регистратора ООО "Адрем" в официальном порядке была получена информация о том, что по состоянию на 19 августа Киевский городской совет не входит в состав акционеров холдинга. “Новыми владельцами соответствующего пакета акций в настоящее время являются зарубежные инвестиционные компании: Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd и др.”, - отметили в холдинге.

В компании напоминают, что «Киевгорстрой» получил официальное письмо, подписанное руководителями компаний Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd. В нем, в частности, говорится, что перечисленные юридические лица как акционеры АО ХК «Киевгорстрой» ориентированы на долгосрочное сотрудничество и заинтересованы в динамическом развитии холдинговой компании. Как портфельные инвесторы, указанные компании не намерены непосредственно принимать участие в операционном управлении холдинга.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генеральной прокуратуры, в частности наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять любые действия по внесению изменений в систему реестра владельцев акций «Киевгорстроя». Следующее рассмотрение дела в суде состоится 12 октября.

Генпрокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применение последствий его недействительности.

В иске отмечается, что ООО «ФК «Новый регион» должно вернуть обязательство (80% акций «Киевгорстроя») согласно акту приема-передачи территориальному обществу Киева в лице ГУ коммунальной собственности КГГА. При этом регистраторы – ООО «Компания «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» – должны внести записи в системы реестра владельцев именных ценных бумаг «Киевгорстроя» о переходе в собственность Киевского горсовета 52 910 760 акций.

2 сентября руководство холдинга заявило, что инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. стали владельцами 80% акций АО ХК "Киевгорстрой".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевскому территориальному обществу и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциируемых членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, которое составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22%, – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

Транспорт

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины проводит доследственную проверку фактов возможного незаконного ввоза в Украину дорогих автомобилей, к которым вроде бы причастны дипломатические представители одной из стран. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП, по словам первого заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Эдуарда ФЕДОСОВА, “на сегодняшний день нет оснований говорить о нарушении относительно таможенного оформления транспортных средств представителей дипломатического корпуса”.

В то же время, отметил Э.ФЕДОСОВ, по окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

* * *

Кабинет министров Украины распоряжением от 22 сентября №1865-р освободил Михаила ГРИГОРОВА от должности первого заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины. Текст документа размещен на Правительственном портале.

М.ГРИГОРОВ освобожден согласно его заявлению и в связи с выходом на пенсию.

Как сообщал УНИАН, М.ГРИГОРОВ был назначен на должность первого заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины 2 июня 2010 года.

Погода

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в карпатском регионе днем кратковременные дожди, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 5-10°, в южной части и в Закарпатье 11-16°; днем 19-24°, на юге местами до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 16°.

(УНИАН)