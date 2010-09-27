Сегодня в Украине начинается выдвижение кандидатов на местных выборах

Сегодня в Украине начинается выдвижение кандидатов в депутаты во многомандатном, одномандатном избирательном округе, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Согласно размещенному на сайке Центральной избирательной комиссии календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, выдвижение кандидатов начинается за 34 дня и заканчивается за 28 дней до дня выборов и проводится с 27 сентября до 2 октября включительно.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые состоятся 31 октября.

Выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах. Участие в местных выборах блоков партий не предусмотрено.

Выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского головы будет реализовываться избирателями только через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского головы путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии. Местная организация партии может выдвигать лишь одного кандидата на должность городского головы. К тому же кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

Очередные выборы 31 октября проводятся всех без исключения сельских, поселковых и городских голов, депутатов сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского головы, депутатов Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.