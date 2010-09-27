Грищенко провел в Нью-Йорке заседание Совета министров иностранных дел государств ГУАМ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 25 сентября провел в Нью-Йорке 12-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, во время заседания руководители внешнеполитических ведомств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы заявили о полной поддержке Плана действий председательства Украины в ГУАМ до конца 2010 года, который направлен на укрепление экономического сотрудничества и углубление отраслевого взаимодействия.

Министры иностранных дел государств ГУАМ высказались за продолжение сотрудничества с традиционными странами-партнерами, а также расширение взаимодействия с новыми группами государств и международными организациями, заинтересованными в партнерских отношениях с ГУАМ.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина намерена активизировать реализацию совместных отраслевых проектов (как в формате “ГУАМ”, так и “ГУАМ+”) и более широкое привлечение к этой работе деловых кругов.

Также было проведено министерское заседание ГУАМ-США, в ходе которого обсуждались пути укрепления сотрудничества с американской стороной в пределах Рамочной программы ГУАМ-США, в частности, проекты в сфере таможенного и пограничного контроля, информационных технологий, криптографии.