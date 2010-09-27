Греция планирует упростить процедуру выдачи виз украинским туристам

Греция заинтересована в увеличении туристического потока из Украины и планирует в ближайшее время найти возможности в рамках правил Шенгена посодействовать упрощению процедуры получения украинскими туристами виз для поездок в Грецию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом сказал министр иностранных дел Греческой Республики Димитрис ДРУСТАС 25 сентября во время встречи со своим украинским коллегой Константином ГРИЩЕНКО в рамках участия в 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава украинского МИД отметил то, что Украина рассматривает Грецию как одного из своих наиболее важных политических и экономических партнеров среди стран-членов Евросоюза.

Он отметил, что в Киеве внимательно изучают греческий опыт борьбы с последствиями финансово-экономического кризиса, который переживает эта страна.

Со своей стороны, Д.ДРУСТАС подчеркнул большое значение для развития двусторонних отношений визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Грецию в июне с.г. Он заверил, что Афины поддерживают необходимость активизации переговоров относительно либерализации визового режима между ЕС и Украиной.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул важность для Украины опыта проведения Грецией Олимпийских игр в 2004 году в контексте подготовки нашего государства к Евро-2012.

Также К.ГРИЩЕНКО провел рабочую встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Португалии Луишем АМАДУ.

В ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств признали необходимость углубления двустороннего политического диалога между Украиной и Португалией и договорились о взаимном обмене официальными визитами. Стороны также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе расширение представленности португальского бизнеса на рынке Украины.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также коснулись европейской интеграции Украины. Л.АМАДУ заверил украинского коллегу в поддержке Португалией концепции расширения Европейского Союза, в частности за счет интеграции в него нашего государства.

Во время встречи с министром иностранных дел Республики Коста Рика Рене КАСТРО К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что в рамках курса на экономизацию дипломатической деятельности Украина планирует уже в ближайшее время активизировать сотрудничество со странами Латинской Америки как перспективными партнерами в торгово-экономической, научно-технической и туристической сферах. Коста Рика, как одна из наиболее стабильных и динамичных стран Центральной Америки, интересна для украинского бизнеса. В связи с этим К.ГРИЩЕНКО призвал своего коллегу способствовать установлению контактов между двумя странами на всех уровнях.

Министры подписали Меморандум о введении механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Коста Рики.

В рамках встречи с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ К.ГРИЩЕНКО обновил приглашение Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ посетить Украину для очередной неформальной встречи президентов двух стран, которая запланирована в Ялте в начале октября. Стороны обменялись мнениями относительно процесса европейской интеграции Украины, а также обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, которые представляют интерес для сторон.

К.ГРИЩЕНКО, в частности, подчеркнул, что Украина видит в Польше стратегического и надежного партнера, в т.ч. в контексте европейских устремлений нашего государства, а также предоставляет большое значение развитию взаимовыгодных и всеобъемлющих двусторонних отношений.