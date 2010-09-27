ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Самые дорогие бренды Украины», в котором представляет уникальный рейтинг отечественных компаний. Список из 70 наиболее дорогих торговых марок страны возглавил "Киевстар"…

http://delo.ua/biznes/kompanii/samye-dorogie-brendy-ukrainy-145291/

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Также «Дело» в материале «Стикеры и бланки ОСАГО подорожали почти в 10 раз» пишет – стоимость стикеров и бланков полисов ОСАГО, монопольное право на производство которых совсем недавно получила дочерняя структура Госфинуслуг, выросла почти в 10 раз…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/stikery-i-blanki-podorozhali-pochti-v-10-raz-145289/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Жуляны не сдались», в котором пишет – столичные власти решили повторно сдать в аренду муниципальный аэропорт "Киев" (Жуляны). Как стало известно изданию, Киевская горгосадминистрация оспорила в суде решение Киевсовета о передаче аэропорта в аренду малоизвестной компании "Мастер-Авиа". Теперь шанс получить аэропорт в аренду появился у компании "Промсоцразвитие"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1511573

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кредитпромбанку помогли всем миром», в котором пишет – Кредитпромбанк завершил реструктуризацию $400 млн. своих внешних долгов. Часть из них – $100 млн. – более 20 банков конвертируют в капитал учреждения, получив взамен 49% его акций. Эксперты называют сделку успешной, так как без реструктуризации шансы кредиторов вернуть долги были бы ниже…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1511579

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«Коммерсант-Украина» в материале «Поговорили не впустую» пишет – "Укрзализныця" договорилась с РЖД о загрузке украинских составов на пути следования из России. До сих пор таких соглашений между компаниями не было, и "Укрзализныця" теряла прибыль из-за недогрузки. Сейчас железнодорожные ведомства двух стран стали активнее сотрудничать в вопросах улучшения тарифных условий для привлечения дополнительного грузопотока из Китая на европейском направлении, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1511574

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бойко продолжил курс Тимошенко» пишет - Украинский рынок природного газа стоит на пороге больших изменений. Проблемы Брюсселя с практической реализацией планов по либерализации европейского энергорынка, которым не без успеха противостоят крупные компании, и настойчивость «Газпрома» в усилении своего влияния за рубежом заставят Украину осуществлять двойную политику в энергетической сфере на международной арене…

http://eizvestia.com/markets/full/bojko-prodolzhil-kurs-timoshenko

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Валюты уже не хватает» пишет – с начала сентября спрос на иностранную валюту рос быстрее предложения, хотя сальдо валютных нетто-поступлений в страну оставалось положительным…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/valyuty-uzhe-ne-hvataet

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«Газета по-киевски» в публикации «На долгострое «Украина» просто поменяли прораба. Но не проект» пишет - накануне выборов украинскую власть традиционно посещают амбициозные идеи. Вот и сейчас многочисленные билборды информируют нас об очередном смелом начинании: Партия регионов и президент Янукович строят новую страну…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/27/002215.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Прививок станет меньше, вакцины – лучше» пишет - о необходимости смены национального календаря прививок говорили на прошедшей в пятницу конференции «1-й национальный день вакцинации». Издание подает подробности с форума…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/27/001515.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Цены на мясо побили десятилетний рекорд» пишет - в конце сентября цены на мясо увеличились на 3-5 грн./кг в зависимости от региона и вида мяса. Такой рост, по словам экспертов, обусловлен, прежде всего, подорожанием скота в живом весе…

http://www.segodnya.ua/news/14177156.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Volkswagen тормозит» пишет – Volkswagen просчитался с потребностью россиян в бюджетных автомобилях. Его новинка — Polo седан стоимостью от 399 000 руб. пользуется ажиотажным спросом, а очередь на машину выстроилась уже на год…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246478/volkswagen_tormozit

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Также «Ведомости» в публикации «Другой бюджет» пишут – чтобы получить бюджетные деньги, российским чиновникам придется объяснять, на что они их собираются потратить и каких целей достигнуть. Минздрав обещает снизить смертность, МВД — раскрывать больше преступлений, а Минобразования — более качественное образование…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246453/drugoj_byudzhet

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Издание «Известия» в публикации «Инфляцию нашли в капусте» пишет – в России появилась правительственная комиссия, которая будет отслеживать цены на продовольствие и в случае экстренной ситуации принимать меры. Пойти на это чиновников заставила высокая продовольственная инфляция: продолжают дорожать гречневая крупа, молочная продукция, яйца, хлеб, картофель и капуста. Чтобы сдержать дальнейший рост цен, решено отменить пошлины на ввоз в страну гречки и некоторых овощей. Поможет ли?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3146564/

(УНИАН)