Азаров 30 сентября посетит Польшу с официальным визитом
10:34, 27 сентября 2010Разное
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 30 сентября посетит Польшу с однодневным официальным визитом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства.
Согласно сообщению, Н.АЗАРОВ проведет двустороннюю встречу с главой правительства Польши Дональдом ТУСКОМ.
По данным Посольства Украины в Варшаве, в ходе визита Н.АЗАРОВ проведет встречи с высшими должностными лицами Польши, примет участие в заседании межправительственного украинско-польского комитета по вопросам проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также посетит Варшавскую фондовую биржу.
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