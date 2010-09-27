Азаров 30 сентября посетит Польшу с официальным визитом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 30 сентября посетит Польшу с однодневным официальным визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства.

Согласно сообщению, Н.АЗАРОВ проведет двустороннюю встречу с главой правительства Польши Дональдом ТУСКОМ.

По данным Посольства Украины в Варшаве, в ходе визита Н.АЗАРОВ проведет встречи с высшими должностными лицами Польши, примет участие в заседании межправительственного украинско-польского комитета по вопросам проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также посетит Варшавскую фондовую биржу.