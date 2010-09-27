Украина и Турция обсуждают вопросы активизации "треугольного" сотрудничества

Министры иностранных дел Украины и Турции Константин ГРИЩЕНКО и Ахмет ДАВУТОГЛУ обсудили возможности налаживания экономического сотрудничества в треугольнике Украина – Турция – Россия как государствами, играющими роль мостов между Европой и Азией.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время встречи министров в рамках участия в совместных дебатах 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что в последние полгода отношения между Украиной и Турцией приобрели характер настоящего стратегического партнерства, лучшим свидетельством чего является стабильный рост товарооборота и взаимных инвестиций, поддержка Анкарой и Киевом международных инициатив друг друга.

А.ДАВУТОГЛУ подтвердил заинтересованность турецкой стороны в участии в инициируемой Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ международной конференции высокого уровня по вопросам ядерной безопасности, которая состоится в апреле 2011 года в Киеве. Также он заверил в поддержке его страной заявки Украины на председательство в ОБСЕ в 2013 году.

Министры детально обсудили перспективы реализации совместных масштабных транспортных проектов. В частности, Украина заинтересована в присоединении Турции к украинско-белорусско-литовскому транзитному железнодорожному маршруту перевозки контейнеров «Викинг».

Со своей стороны, министр иностранных дел Турецкой Республики вышел с инициативой рассмотреть возможность создания транспортного коридора Украина – Турция – Египет и от Балтии до Красного моря через Литву, Беларусь, Украину, Турцию, Сирию и Иорданию.

«За последний год Украине удалось нормализовать отношения или активизировать партнерство со всеми странами, представляющими интерес с точки зрения создания транспортных коридоров на направлениях Восток – Запад и Север – Юг, что позволяет сегодня всерьез рассматривать реализацию самых амбициозных маршрутов», - заявил К.ГРИЩЕНКО.

Также стороны детально обсудили формат налаживания межведомственного сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, и график визитов на разных уровнях.