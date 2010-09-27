В компании «Фокстрот. Техника для дома» сменился топ-менеджмент

В компании «Фокстрот. Техника для дома» сменился состав руководства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, исполнительным директором компании «Фокстрот. Техника для дома» стал гражданин Австрии Уве Клен-Цилли, представитель консалтинговой компании UK&Partners. Заместителями исполнительного директора компании назначены Каспер Дитлевсен, гражданин Дании, а также Юрий Пономаренко, гражданин Украины.

Уве Кленк-Цилли и Каспер Дитлевсен являются партнёрами международной консалтинговой компании UK&Partners. Они работают с ритейлерами и FMCG - компаниями по всему миру. UK&Partners охватывает такие сферы деятельности: слияние и поглощение, аудит, стратегическое ориентирование и поддержка новых компаний, продажи, международная экспансия, подбор персонала, а также работа в составе совета директоров для привнесения независимого опыта и мнений.

Уве Кленк Цилли работает в качестве менеджера высшего звена в области розничной торговли и реализации товаров повседневного спроса во всем мире на протяжении более 25 лет. В его арсенале – позиции топ-менеджера, члена Наблюдательного совета, члена Правления корпорации WAL-MART International в Европе и Северной Америке (самой большой компании в мире). Партнёр г-на Кленк-Цилли Каспер Дитлевсен более 15 лет работает в качестве менеджера среднего и высшего звена. Он был занят в компаниях Coca-Cola, ReckittBenckiser, а также Epson Corporation – на руководящей должности.

Пост коммерческого директора компании займёт Ян Неедли, который является гражданином Чехии и имеет богатый опыт работы на руководящих позициях в международных розничных компаниях Чехии, Украины, России и Великобритании. Длительное время он работал в METRO Group Украина.

Новым операционным директором стал гражданин Украины Алексей Погорелов. До назначения он работал в украинских розничных компаниях, а также в компаниях Husquarna и Electrolux.

«Наша цель – удержать лидерские позиции на рынках Украины и Молдовы. С новыми изменениями руководства мы обеспечим рост эффективности компании и увеличим её рыночную стоимость. Благодаря новому менеджменту мы сможем использовать лучший мировой опыт, чтобы внедрить его в новую бизнес-модель. Мы убеждены в правильности решения, и рады приветствовать новых коллег в нашей команде», - сказал соучредитель Группы компаний «ФОКСТРОТ», председатель Наблюдательного совета компании «Фокстрот. Техника для дома» Валерий Маковецкий.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером рынка Украины и Молдовы по розничной продаже бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20% в Украине, и более 15% в Молдове. Состоянием на сентябрь 2010 года компания насчитывает 195 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» и 38 гипермаркетов «FoxMart». Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины; общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. С сентября 2010 г. компания «Фокстрот. Техника для дома» является членом «Euronics» - самой большой закупочной группы бытовой электроники, представленной в 30 европейских государствах.