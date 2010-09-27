ГЛАВНОЕ на 27 сентября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня



Политика



Сегодня в Украине начинается выдвижение кандидатов в депутаты во многомандатном, одномандатном избирательном округе, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Согласно размещенному на сайке Центральной избирательной комиссии календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, выдвижение кандидатов начинается за 34 дня и заканчивается за 28 дней до дня выборов и проводится с 27 сентября до 2 октября включительно.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые состоятся 31 октября.

Выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах. Участие в местных выборах блоков партий не предусмотрено.

Выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского головы будет реализовываться избирателями только через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского головы путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии. Местная организация партии может выдвигать лишь одного кандидата на должность городского головы. К тому же кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

Очередные выборы 31 октября проводятся всех без исключения сельских, поселковых и городских голов, депутатов сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского головы, депутатов Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.

Международные отношения



Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 25 сентября провел в Нью-Йорке 12-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, во время заседания руководители внешнеполитических ведомств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы заявили о полной поддержке Плана действий председательства Украины в ГУАМ до конца 2010 года, который направлен на укрепление экономического сотрудничества и углубление отраслевого взаимодействия.

Министры иностранных дел государств ГУАМ высказались за продолжение сотрудничества с традиционными странами-партнерами, а также расширение взаимодействия с новыми группами государств и международными организациями, заинтересованными в партнерских отношениях с ГУАМ.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина намерена активизировать реализацию совместных отраслевых проектов (как в формате “ГУАМ”, так и “ГУАМ+”) и более широкое привлечение к этой работе деловых кругов.

Также было проведено министерское заседание ГУАМ-США, в ходе которого обсуждались пути укрепления сотрудничества с американской стороной в пределах Рамочной программы ГУАМ-США, в частности, проекты в сфере таможенного и пограничного контроля, информационных технологий, криптографии.

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Греция заинтересована в увеличении туристического потока из Украины и планирует в ближайшее время найти возможности в рамках правил Шенгена посодействовать упрощению процедуры получения украинскими туристами виз для поездок в Грецию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом сказал министр иностранных дел Греческой Республики Димитрис ДРУСТАС 25 сентября во время встречи со своим украинским коллегой Константином ГРИЩЕНКО в рамках участия в 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава украинского МИД отметил то, что Украина рассматривает Грецию как одного из своих наиболее важных политических и экономических партнеров среди стран-членов Евросоюза.

Он отметил, что в Киеве внимательно изучают греческий опыт борьбы с последствиями финансово-экономического кризиса, который переживает эта страна.

Со своей стороны, Д.ДРУСТАС подчеркнул большое значение для развития двусторонних отношений визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Грецию в июне с.г. Он заверил, что Афины поддерживают необходимость активизации переговоров относительно либерализации визового режима между ЕС и Украиной.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул важность для Украины опыта проведения Грецией Олимпийских игр в 2004 году в контексте подготовки нашего государства к Евро-2012.

Также К.ГРИЩЕНКО провел рабочую встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Португалии Луишем АМАДУ.

В ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств признали необходимость углубления двустороннего политического диалога между Украиной и Португалией и договорились о взаимном обмене официальными визитами. Стороны также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе расширение представленности португальского бизнеса на рынке Украины.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также коснулись европейской интеграции Украины. Л.АМАДУ заверил украинского коллегу в поддержке Португалией концепции расширения Европейского Союза, в частности за счет интеграции в него нашего государства.

Во время встречи с министром иностранных дел Республики Коста Рика Рене КАСТРО К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что в рамках курса на экономизацию дипломатической деятельности Украина планирует уже в ближайшее время активизировать сотрудничество со странами Латинской Америки как перспективными партнерами в торгово-экономической, научно-технической и туристической сферах. Коста Рика, как одна из наиболее стабильных и динамичных стран Центральной Америки, интересна для украинского бизнеса. В связи с этим К.ГРИЩЕНКО призвал своего коллегу способствовать установлению контактов между двумя странами на всех уровнях.

Министры подписали Меморандум о введении механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Коста Рики.

В рамках встречи с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ К.ГРИЩЕНКО обновил приглашение Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ посетить Украину для очередной неформальной встречи президентов двух стран, которая запланирована в Ялте в начале октября. Стороны обменялись мнениями относительно процесса европейской интеграции Украины, а также обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, которые представляют интерес для сторон.

К.ГРИЩЕНКО, в частности, подчеркнул, что Украина видит в Польше стратегического и надежного партнера, в т.ч. в контексте европейских устремлений нашего государства, а также предоставляет большое значение развитию взаимовыгодных и всеобъемлющих двусторонних отношений.

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Министры иностранных дел Украины и Турции Константин ГРИЩЕНКО и Ахмет ДАВУТОГЛУ обсудили возможности налаживания экономического сотрудничества в треугольнике Украина – Турция – Россия как государствами, играющими роль мостов между Европой и Азией.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время встречи министров в рамках участия в совместных дебатах 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что в последние полгода отношения между Украиной и Турцией приобрели характер настоящего стратегического партнерства, лучшим свидетельством чего является стабильный рост товарооборота и взаимных инвестиций, поддержка Анкарой и Киевом международных инициатив друг друга.

А.ДАВУТОГЛУ подтвердил заинтересованность турецкой стороны в участии в инициируемой Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ международной конференции высокого уровня по вопросам ядерной безопасности, которая состоится в апреле 2011 года в Киеве. Также он заверил в поддержке его страной заявки Украины на председательство в ОБСЕ в 2013 году.

Министры детально обсудили перспективы реализации совместных масштабных транспортных проектов. В частности, Украина заинтересована в присоединении Турции к украинско-белорусско-литовскому транзитному железнодорожному маршруту перевозки контейнеров «Викинг».

Со своей стороны, министр иностранных дел Турецкой Республики вышел с инициативой рассмотреть возможность создания транспортного коридора Украина – Турция – Египет и от Балтии до Красного моря через Литву, Беларусь, Украину, Турцию, Сирию и Иорданию.

«За последний год Украине удалось нормализовать отношения или активизировать партнерство со всеми странами, представляющими интерес с точки зрения создания транспортных коридоров на направлениях Восток – Запад и Север – Юг, что позволяет сегодня всерьез рассматривать реализацию самых амбициозных маршрутов», - заявил К.ГРИЩЕНКО.

Также стороны детально обсудили формат налаживания межведомственного сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, и график визитов на разных уровнях.

Банки



Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала дополнительную эмиссию банка «Хрещатик» на 200 млн. 200 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, 30 июля т.г. на общем собрании акционеров банка "Хрещатик" было принято решение об увеличении его уставного капитала почти в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн. Увеличение уставного капитала осуществляется за счет дополнительных взносов существующих акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» (ныне – ПАО) зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года, активы банка составляли 6,454 млрд. грн., обязательства – 5,782 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд. грн., собственный капитал – 671,329 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

Валютный рынок



Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 26 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,9% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 10,77 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 сентября, понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2522 грн./рубль, курс продажи повысился на 1,1% – до 0,2597 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2565 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2650 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., курс продажи – 7,96 грн./долл. Курс не изменился понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,8% и сегодня составляет 10,59 грн./евро, продажи – на 0,2% – до 10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,65 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,2%, по сравнению с 26 сентября, и сегодня составляет 0,2524 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,9% – до 0,2593 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2400/0,2550 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,47/10,85 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/7,96 грн., евро – 10,52/10,82 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9094, к евро – 10,608087, к российскому рублю – 0,25557.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9265/7,9325 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2591/0,2594 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6645/10,6760 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3467/1,3469 долл./евро (пятница, 24 сентября, – 1,3334/1,3336 долл./евро).

В пятницу, 24 сентября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

ТЭК

С 17 по 24 сентября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 17 по 24 сентября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 0,1% – с 6,79 грн./литр до 6,78 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 0,1% – с 7,13 грн./литр до 7,12 грн./литр

Бензин А-95 – сохранились на уровне 7,44 грн./литр

Дизельное топливо – сохранились на уровне 6,70 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил 13 основным операторам рынков нефтепродуктов обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от установления экономически необоснованных цен на бензин и дизельное топливо во время осенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, в частности, рекомендации предоставлены ПАО «Концерн Галнафтогаз», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», СП ООО «Кершер», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ОАО «Укрнафта», ООО «Веста-Сервис», ПАО «Укртатнафта», ЗАО «ЛИНИК», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК-Галичина», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины».

О результатах рассмотрения требований Антимонопольного комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

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Фьючерсы на нефть по итогам торгов в пятницу, 24 сентября, выросли в цене на 1,7%, получив поддержку со стороны роста акций и снижения доллара США, передает ПРАЙМ-ТАСС.



По словам трейдеров, сигналом к такому подорожанию стало более благоприятное, чем ожидалось, значение индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo, которое подтолкнуло пару евро/доллар до самого высокого уровня с апреля. Слабость американской валюты часто провоцирует покупку нефтяных фьючерсов, цены на которые выражаются в долларах.

Рост акций на фоне признаков стабилизации экономики также оказал повышательное давление на цену нефти.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть продемонстрировали самый значительный рост за две недели: они повысились на 1,31 доллара, или на 1,7%, до 76,49 доллара за баррель. Это самый высокий итоговый уровень с 14 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 76 центов, или на 1%, до 78,87 доллара за баррель.

По словам трейдеров, поступившие со стороны Министерства торговли новости о том, что продажи на первичном рынке жилья США в августе остались без изменений по сравнению с пересмотренным в сторону повышения июльским показателем, стали сигналом о том, что экономика стабилизируется.

Как показали другие данные, заказы на товары длительного пользования в США в августе сократились на 1,3% вместо 1%, ожидавшегося аналитиками. Тем не менее, рынок был воодушевлен ростом капиталовложений компаний, о котором свидетельствовал рост заказов на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, составивший 4,1%.

Рост цен на нефть также набрал обороты на фоне новостей о том, что нефтеперерабатывающие заводы, как и ожидалось, начинают снижать темпы работы в связи с необходимостью проведения ремонтно-профилактических работ перед наступлением зимы. По словам аналитиков, этот фактор вряд ли приведет к значительному сокращению запасов в США, которые сейчас находятся на 27-летнем максимуме.

Компания Exxon Mobil Corp. сообщила о том, что она приостанавливает на несколько недель работу ряда мощностей на нефтеперерабатывающем заводе в Бомонте (Техас).

Ранее стало известно о том, что компания Conoco Phillips прекратила переработку нефти на НПЗ в Линдене (Нью-Джерси) в связи с установкой нового оборудования.

Тем не менее, как отмечают трейдеры, цены на нефть остаются в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Октябрьские фьючерсы на бензин по итогам торов выросли в цене на 2,97 цента, или на 1,6%, до 1,9471 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,61 цента, или на 0,8%, до 2,1306 доллара за галлон.

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Россия готова предложить Китаю совместную разработку урановых месторождений в РФ или третьих странах, пока же на девять месяцев раньше плана запустить в Китае завод по обогащению.

"Планировалось, что завод по обогащению урана будет запущен к первому кварталу 2012 года, но мы его пустим во втором полугодии 2011, то есть на шесть-девять месяцев раньше", - сказал журналистам глава "Росатома" Сергей Кириенко, сопровождающий президента РФ Дмитрия Медведева во время официального визита в Китай.

С.Кириенко отметил, что "Китай проявляет большой интерес к сотрудничеству в добыче урана". "Мы готовы предложить совместную разработку урановых месторождений в России и в третьих странах", - сказал глава "Росатома". Он добавил, что данный вопрос "является предметом переговоров". С.Кириенко считает, что если совместная добыча будет вестись на российских месторождениях, будут задействованы китайские инвестиции. Вопрос инвестиций при работе в третьих странах следует еще рассматривать, передает ПРАЙМ-ТАСС.

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Все 190 лечебно-профилактических учреждений Киева на 100% готовы к отопительному сезону 2010-2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА.

Согласно информации управления, из 190 лечебных учреждений столицы акты готовности объектов к отопительному сезону получили 140.

50 медицинских учреждений отмеченные акты не получают, поскольку: 14 учреждений имеют собственные отопительные котельные (18 котельных), 36 учреждений не имеют собственных котельных, потому что расположены во встроенных помещениях (9 учреждений), размещаются в арендованных помещениях (25 учреждений), или же получают тепло от ведомственных котельных (2 учреждения).

Из 266 актов готовности к отопительному сезону получено 256 актов (96%). Остальные 10 актов (5 учреждений) в настоящее время находятся на подписи в соответствующих теплопостачальних организациях города и будут выданы в ближайшее время.

***Объем финансирования мероприятий по подготовке лечебно-профилактических учреждений к зимнему сезону составляет 4,3 млн. грн. Вместе с тем, ожидается получение средств городского бюджета в объеме 2 млн. грн., который включен в бюджет города Киева на 2010 год при его корректировании. Эти средства будут израсходованы на завершение работ по ремонту кровель, фасадов, внутренних инженерных сетей медицинских учреждений и тому подобное.

Строительство - Транспорт - Связь



Сегодня в Киеве было открыто железнодорожное движение на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

Открытие железнодорожного сообщения означает завершение первой очереди строительства перехода.

Сегодня же по новому железнодорожному переходу началось движение пассажирских поездов.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что открытие мостового перехода это лишь часть реализации проекта, завершение которого необходимо осуществить в 2011 году.

«Сегодня действительно радостное событие. Оно хоть и промежуточное, не основное. В основном радоваться будем, когда весь комплекс запустим в эксплуатацию. То есть, в полном объеме автомобильный переход двухсторонний, полностью комплекс Дарницкого железнодорожного вокзала. То есть, весь тот громадный проект, который замышлялся еще в 2002 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер также вспомнил бывшего министра транспорта Григория Кирпу, который и являлся инициатором строительства мостового перехода.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что важность события заключается и в том, что за 4 месяца коллектив строителей и железнодорожников показал, что можно успешно решать сложные задачи. «Это наша с вами небольшая, но победа. И я уверен, что мы добьемся того, что уже в 2011 году мост заработает в полном объеме и во многом решит проблемы сообщения в Киеве», - сказал Н.АЗАРОВ.

В конце церемонии премьер-министр в сопровождении руководства Минтранса и железной дороги в специальной электричке проехал по новому мостовому переходу.

Позже на брифинге Н.АЗАРОВ заявил журналистам, что, несмотря на быстрые темпы строительства, в ходе него соблюдаются все нормы качества и за это отвечает руководство Министерства транспорта. «Головой отвечает Минтранс за качество», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

Соцполитика



Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы по уровню смертности от болезней системы кровообращения и инсультов. На этом акцентируется в документе Всемирной лиги сердца (ВЛС) по случаю Всемирного Дня сердца, который отмечается в мире в последнее воскресенье сентября.

По данным лиги, болезни системы кровообращения предопределяют больше половины всех случаев смерти и трети причин инвалидности. За последние 25 лет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Украины возросла в 3 раза, а уровень смертности от них увеличился на 45%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Киевской горгосадминистрации, ежегодно в Киеве регистрируется около 3 тысяч случаев инфаркта миокарда и больше 6 тысяч инсультов.

В 2009 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17 тысяч 859 человек, с которых 21% – больные работоспособного возраста.

Ежегодно в Киеве 3,5-4 тысячи больных с заболеваниями системы кровообращения признаются инвалидами. Так, в 2010 году стали инвалидами в связи с болезнями системы кровообращения 1 тысяча 621 человек.

Нынешней темой Всемирная лига сердца определила здоровье на рабочем месте, а девиз: «Я работаю со здоровым сердцем». Его целью является необходимость максимально привлечь внимание людей к своему здоровью, сформировать понимание того, что на возникновение и протекание болезни можно и нужно активно влиять.

К основным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний медики относят артериальную гипертензию, избыточный вес, повышенный уровень общего холестерина крови и его фракций, курение, гиподинамию и стрессы. Влиять на них возможно как медикаментозным, так и немедикаментозным путем, отмечают специалисты.

“Курение является наиболее распространенным среди работоспособного населения фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта вредная привычка в три раза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к повышенной склонности к тромбообразованию, кислородному голоданию клеток, спазму артерий, увеличивая тем самым артериальное давление”, - отмечается в документе.

“Избыточный вес, как правило, тесно связан с неправильными привычками и характером питания человека. Необходимо сбалансировать энергопоступление и энергозатраты в соответствии с возрастом, полом и характером труда. Для улучшения работы сердечной мышцы очень важны продукты, которые содержат калий (капуста, тыква, абрикос, чернослив, курага) и магний (морковь, свекла, салат, зелень петрушки, черная смородина, орехи)”, - отмечают медики.

Они также напоминают и о негативном влиянии избыточных психоэмоциональных нагрузок. “Общайтесь с природой и встречайте каждый новый день с улыбкой!”, - советуют специалисты.

(УНИАН)