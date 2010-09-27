Евросоюз продлил на год запрет на выдачу виз лидерам Приднестровья

Европейский Союз продлил на год запрет на выдачу виз лидерам Приднестровья – до 30 сентября 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было формально утверждено сегодня на заседании Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Брюсселе.

Вместе с продлением запрета на выдачу виз Совет министров также решил на полгода продлить прекращение действия этого запрета для того, чтобы способствовать прогрессу в достижении политического соглашения по урегулюванню Приднестровского конфликта, в частности, решения вопросов о деятельности школ, в которых преподавание велось бы на латинице и возобновлении свободного передвижения людей.

Предусматривается, что через 6 месяцев Совет ЕС опять рассмотрит вопрос об ограничительных мерах в соответствии с развитием ситуации.

Как сообщал УНИАН, санкции против высших чиновников Приднестровья были введены в 2004 году после проведения кампании по закрытию в регионе школ, где молдавский язык преподавался с латинским написанием.