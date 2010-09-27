Главное на 27 сентября (вечер)

Финансы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги шести украинских банков с иностранным капиталом ("ПроКредит Банк" (Украина), "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк", "Правэкс-Банк", банк "Форум" и "ВТБ Банк"), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом, которые учитывают потенциал поддержки со стороны зарубежных акционеров банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Агентство также подтвердило индивидуальные рейтинги банков на уровне «D/E» у "ПроКредит Банка" (Украина) и на уровне «E» у "УкрСиббанка", "Укрсоцбанка", "Правэкс-Банка", банка "Форум" и "ВТБ Банка", которые отражают значительные проблемы с качеством активов у банков.

Каждый из рассматриваемых банков согласно отчетности имеет высокие уровни проблемных кредитов (кредиты, просроченные более чем на 90 дней) и/или пролонгированных/реструктурированных кредитов. В совокупности такие кредиты составляли около 37-67% кредитного портфеля каждого из банков на конец 1-й половины 2010 г. Более высокий индивидуальный рейтинг "ПроКредит Банка" (Украина) отражает существенно более низкий уровень проблемных кредитов (6% по сравнению с 26-41% у сопоставимых банков), хотя реструктурированные кредиты находились на уровне показателей у других банков.

Размер фонда оплаты труда в августе 2010 года составил 24,901 млрд. грн., в январе-августе – 190,088 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

По итогам августа 2010 года количество занятых граждан составило 10,657 млн., что на 0,3% меньше, чем по итогам июля. В частности, в августе данный показатель был самым высоким в Донецкой (1,143 млн. граждан), Днепропетровской областях (922,2 тыс.) и в Киеве (1,22 млн.), самым низким – в Черновицкой (137,7 тыс. граждан), Тернопольской (178,8 тыс.) и Волынской областях (197,6 тыс.).

Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, по итогам августа составило 54,6 тыс., что на 5,8% больше, чем по итогам июля. В режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам в августе работало 530,9 тыс. украинцев - на 7% меньше, чем в июле.

Национальный банк Украины готовит законопроект по изменению процедуры работы с проблемными банками и их ликвидации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор юридического департамента Нацбанка Виктор НОВИКОВ.

«Будут определяться проблемные банки. На протяжении шести месяцев такой банк будет считаться проблемным. Если его не выводят из состояния проблемного, он переходит в категорию неплатежеспособного и переходит под юрисдикцию Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - сказал В. НОВИКОВ и при этом добавил, что не исключено введение куратора НБУ в проблемные банки.

Директор юрдепартамента отметил, что Фонд будет выполнять функции временного администратора такого банка. В случае если на протяжении небольшого времени (для маленьких банков – до 6 месяцев) банк не удастся оздоровить, то Нацбанк, по представлению Фонда, будет принимать решение о ликвидации такого кредитно-финансового учреждения. Процедура ликвидации также будет осуществляться Фондом гарантирования вкладов.

«Законопроект предусматривает более жесткие условия выведения банка с рынка, не так как сейчас они по три года ликвидируются. Считается, что Фонд более заинтересован в проведении эффективной ликвидации, поскольку он расходует свои средства на проведение компенсационных выплат по вкладам», - сказал В.НОВИКОВ.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9265/7,9325 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9320/7,9360 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 7,9350/7,9385 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2594 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2594/0,2596 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2590/0,2592 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,6123 рублей за доллар (-0,3327).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3430/1,3490 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6645/10,6760 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6640/10,6725 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,6880/10,6980 грн./евро.

Новости ТЭК

Сегодня возле Посольства Швеции в Киеве состоялся пикет в поддержку иска в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме о признании недействительным решения Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, пикет организован инициативной группой граждан.

Как сообщила лидер инициативной группы Ольга ВЕРЕМЕЕНКО, под иском стоит около 100 тысяч подписей, собранных активистами в разных уголках Украины.

Письма с подписями, которые сегодня привезли пикетчики к посольству, получил непосредственно сам посол Швеции.

Участники акции заявили, что требуют отмены решения Стокгольмского арбитражного суда, поскольку оно является необъективным, несправедливым и принималось без учета всех обстоятельств, которые могут повлиять на изменение судебного вердикта.

Манифестанты также выразили возмущение тем, что украинская власть вместо отстаивания позиций государства согласилась с доводами компании “РосУкрЭнерго” относительно возвращения ей 11 млрд. кубометров газа. По их словам, известно о тесных связях представителей нынешней власти с “РосУкрЭнерго”, в частности, владелец РУЭ Дмитрий ФИРТАШ во время избирательной кампании поддерживал Виктора ЯНУКОВИЧА. Эти люди намерены положить 5,4 миллиарда долларов - стоимость газа, который необходимо компенсировать “РосУкрЭнерго”, вместе со штрафными санкциями - в свои карманы, заявили пикетчики.

“Мы как граждане Украины в конечном итоге взяли на себя весь груз финансовой ответственности за выполнение судебного решения, следовательно являемся заинтересованной стороной в этом процессе”, - подчеркнула О.ВЕРЕМЕЕНКО.

По ее словам, непосредственно в иске требования граждан Украины обосновываются следующими причинами:

Заключение суда о правомерности оформления 11 миллиардов кубометров газа в интересах “Натогаза Украины” в значительной мере зависит от учета роли в сложившейся ситуации российской компании “Газпром”. Так, “Газпрому” было известно о намерении “Нафтогаза Украины” приобрести 11 миллиардов кубометров газа, которые являются предметом иска “РосУкрЭнерго”.

“Газпром” является одним из владельцев “РосУкрЭнерго”, а в своих коммерческих вопросах газовый посредник зависим от российского монополиста. “По сути, в технических соглашениях с “Нафтогазом” “Газпром” и “РосУкрЭнерго” - одно целое», - сказано в иске.

Из устава “РосУкрЭнерго” следует, что компания имеет право подать судебный иск только с согласия всех своих владельцев.

“В результате “Газпром” действовал со злым умыслом относительно интересов “Нафтогаза”, а иными словами - интересов граждан Украины, поскольку он инициировал упомянутую трансакцию только для того, чтобы в дальнейшем дать согласие на начало судебного процесса”, - процитировала О.ВЕРЕМЕЕНКО истцов. Такие действия со стороны руководства “Газпрома” должны быть предметом свидетельств перед Трибуналом, считают они.

В иске также отмечается, что груз выполнения судебного решения ложится не на плечи “Нафтогаза”, а на украинских граждан. Украинское правительство признало, что “Нафтогаз” закончит этот год с убытком 10 миллиардов гривень. Для покрытия этой “дыры” правительством санкционировано повышение тарифов на газ для населения на 50%. Единственным возможным выходом исполнения Арбитражного решения для “Нафтогаза”, подчеркивается в иске, является очередное повышение тарифов, что поставит украинцев за черту бедности, и нарушит их право на достаточный уровень жизни, закрепленное в ст. 48 Конституции Украины”.

Авторы иска также напоминают “о радикальном отказе “Нафтогаза Украины” от своей начальной позиции, которая была представлена во время трех первых заседаний”. Это изменение произошло после прихода к власти В.ЯНУКОВИЧА и его команды.

Показательными, отметили истцы, являются сообщения в международной прессе, со ссылкой на неназванного члена Трибунала, который заявил, что за все долгие годы его работы он не помнит такого дела, в котором бы одна из сторон делала бы все для того, чтобы его проиграть.

“Следовательно, достопочтенные арбитры должностными лицами Украины были введены в заблуждение, были предоставлены неправдивые сведения и было замолчано о фактических обстоятельствах заключения соглашения, что имело решающее значение для принятия объективного решения по данному делу”, - сказано в иске.

Руководствуясь статьями 33 и 34 Шведского Закона (SFS 1999:116) “Об арбитраже”, граждане Украины просят Апелляционный суд округа Свеа признать недействительным решение Арбитражного суда при Стокгольмской торговой палате от 8 июня 2010 года, сообщила О.ВЕРЕМЕЕНКО.

ДК «Газ Украины» отмечает, что договоры с предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на обеспечение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. будут заключаться лишь при условии оформления актов сверки с компанией и 100% расчетов за потребленный энергоноситель, после чего будут выделяться плановые объемы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ДК «Газ Украины» выражает также обеспокоенность общим неудовлетворительным состоянием расчетов предприятий ТКЭ.

Так, по состоянию на 24 сентября т.г. задолженность теплоснабжающих предприятий (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 гг. природный газ составляет 4,65 млрд. грн.

На протяжении этого периода наибольшая задолженность у предприятий ТКЭ Днепропетровской (821 млн. грн.), Донецкой (773 млн. грн.), Харьковской (732 млн. грн.) Луганской (375 млн. грн.), Одесской (258 млн. грн.), Запорожской (231 млн. грн.), Житомирской (123 млн. грн.), Львовской (123 млн. грн.), Киевской (110 млн. грн.), Ровенской (100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (136 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2008-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 522,62 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 84%).

По состоянию на 24 сентября т.г., предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09), на 79%. Долги теплоснабжающих организаций перед компанией за этот период превышают 2,1 млрд. грн.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 г. природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (51%), Закарпатской (52%), Житомирской (64%) областей и г. Севастополь (57%).

На 100% обеспечили расчеты предприятия ТКЭ Николаевской и Черновицкой областей, на 96% - Полтавской, на 92% - Черкасской, на 90% - Львовской областей.

ДК «Газ Украины» подчеркивает, что стоимость потребленного на протяжении 2008-2010 гг. природного газа должна быть полностью (стопроцентно) оплачена до конца сентября.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Из-за значительной задолженности предприятий ТКЭ за газ НАК «Нафтогаз Украины» вынуждена привлекать значительные кредитные ресурсы для своевременных (до 7 числа следующего за расчетным месяца) расчетов за импортированный природный газ.

Государственное предприятие «Уголь Украины» намерено открыть в АО «Дочерний банк Сбербанка России» кредитную линию в объеме до 300 млн. грн., в ПАО «Проминвестбанк» – до 160 млн. грн.

Об этом говорится в сообщениях госпредприятия, размещенных на официальном сайте Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, предприятие намерено отрыть линии на период с октября 2010 года по сентябрь 2011 года.

Руководитель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН подписал с Министерством топлива и энергетики Украины меморандум относительно развития в области уранового производства.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА.

Причиной подписания документа стало решение правительства отдать в подчинение госпредприятия «ВостГОК» (регистрация в г. Желтые воды, Днепропетровская обл.) производственную базу ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд» (Маловисковский район, Кировоградская обл.).

В меморандуме зафиксировано, что уплата налогов и сборов ГП «ВостГОК» будет осуществляться по месту расположения и регистрации структурных подразделений.

Отходы производства на территории Новоконстантиновской шахты будут полностью утилизироваться в отработанных пустотах. В перспективе жителям Петровского, Кировоградского и Маловисковского районов (места расположения урановых шахт) обещают специальные компенсации.

В документе также указано, что для выполнения подрядных работ на предприятиях ГП «ВостГОК» будет привлекаться производственный и кадровый потенциал Кировоградской области.

По словам генерального директора ГП «ВостГОК» Александра СОРОКИНА, всего в развитие Новоконстантиновской шахты планируется вложить более 4 млрд. грн. государственных и внебюджетных инвестиций.

(УНИАН)