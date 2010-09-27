Курс НБУ на 28.09.10

Официальный курс НБУ на 28.09.10100 USD – 791.3500 (27 сентября – 790.9400)100 EUR – 1066.5024 (27 сентября – 1060.8087)10 RUR – 2.5851 (27 сентября – 2.5557)Учетные курсы банковских металлов на 28.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-102737.01 (27 сентября-102664.01)961 XAG 10 Серебро-1704.57 (27 сентября-1688.66)962XPT10Платина-129781.40(27 сентября-130030.54)964XPD10Палладий-44078.20 (27 сентября-44134.45)

Официальный курс НБУ на 28.09.10 100 USD – 791.3500 (27 сентября – 790.9400) 100 EUR – 1066.5024 (27 сентября – 1060.8087) 10 RUR – 2.5851 (27 сентября – 2.5557) Учетные курсы банковских металлов на 28.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-102737.01 (27 сентября-102664.01) 961 XAG 10 Серебро-1704.57 (27 сентября-1688.66) 962XPT10Платина-129781.40(27 сентября-130030.54) 964XPD10Палладий-44078.20 (27 сентября-44134.45)

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