Анонс на 28 сентября

* Конференция «Украина: Реформы, Конкурентоспособность, Инвестиции», организованная Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с изданием «Financial Times». Конференция будет проходить в формате активной дискуссии спикеров и аудитории и состоит из трех дискуссионных секций: Внедрение реформ по улучшению делового климата Украины; Новые отраслевые инвестиционные возможности; Инвестиционная привлекательность регионов Украины. Откроют конференцию: директор Фонда Наталия Изосимова и главный редактор Financial Times в Восточной Европе Нил Бакли. С приветственным словом выступит Премьер-министр Украины Николай Азаров. В работе конференции также примут участие: Сергей Тигипко, Ирина Акимова, Наталия Королевская, Борис Краснянский, Мартин Райзер, Борис Колесников, Девид Ли, Максим Тимченко, Игорь Митюков, Владислав Каськив, Аветик Чалабян, Андрей Садовый, Александр Вилкул, Дмитрий Шимкив, Кирилл Дмитриев и Эндрю Сворт.

* Состоится конференция «Совершенствование корпоративного управления в секторе малого и среднего бизнеса». Участники: Николай Бурмака, член ГКЦБФР, Александр Окунив, директор Центра корпоративного управления Международного института бизнеса, председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления, Александр Семенов, главный редактор журнала «Акционерное общество: вопрос корпоративного управления», член Экспертного совета по корпоративному управлению Федеральной службы по финансовых рынков России и др.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Возможные направления формирования эффективной системы финансирования сектора пригородных пассажирских перевозок “Укрзалізниці”. Вопросы: Основные итоги функционирования сектора пригородных перевозок “Укрзалізниці” за 8 месяцев 2010 года; Внедрение Министерством образования электронного студенческого билета - "первая ласточка" в построении системы персонификации льгот в Украине; Отношение пассажиров пригородного сообщения к тарифной политике “Укрзалізниці”. Результаты социологического опроса. Приглашены: первый зам..начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок “Укрзалізниці” Александр Гудков; директор ЗАО «Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий» Юрий Есаулов; руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ» Дмитрий Пидтуркин; начальник отдела тарифов Главного управления пригородных пассажирских перевозок “Укрзалізниці” Олег Боков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044-585-30-15, 067-697-89-57.

* Федерация профсоюзов Украины проведет круглый стол на тему: "Налоговый кодекс Украины: союзник или враг для труда и капитала?". Вопросы: Социально-ориентованная налоговая реформа: миф или реальность?; Вверх или вниз: следует ли ожидать от проекта Налогового кодекса роста благосостояния граждан?; Проект Налогового кодекса: бочка меда или ложка дегтя для налогоплательщиков?; Будет ли "похоронен" необлагаемый минимум доходов граждан?; Кто больше: будут ли богатые платить больше бедных?

* Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины И.Бисюка на тему: «Мероприятия госсветслужбы по профилактике и ликвидации зоонозов (в т.ч. бешенства)». В работе также примут участие: директор ГНКИБШМ В.Ушкалов, ген.директор ООО «Укрветпромпостач» В.Солодчук.

* Пресс-конференция на тему: «Повысятся ли цены на бензин? Прогнозы экспертов». Участники: аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко и директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Microsoft® Dynamics CRM 2011 как фактор «естественного отбора» на украинском рынке систем управления бизнесом». Организатор - ДП «Е-Консалтинг», золотой партнер корпорации Microsoft®. Вопросы: Сфера применения CRM-систем. В чем их польза для бизнеса? Перспективы развития платформы Microsoft® Dynamics CRM в Украине; Возможности применения нового программного продукта для малого, среднего и крупного бизнеса; Популярно о технологиях: в чем разница между системами CRM и XRM?; Динамика и основные показатели рынка CRM- и ХRM-систем Украины. Участники: Андрей Безгубенко, президент компании «Е-Консалтинг», генеральный конструктор Microsoft® Dynamics CRM; Михаил Куценко, руководитель направления Dynamics компании «Майкрософт Украина»; Марк Карелов, IТ-директор Группы компаний "АИС" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 379-29-26, 379-29-27 , events@publicity.com.ua до 16-00 27 сентября. Для внесения в список аккредитации необходимо сообщить ФИО представителей.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится расширенное заседание Комитета по экономическим реформам.

* Пресс-конференция руководства Всеукраинской ассоциации частных инвесторов жилищно-коммунального хозяйства (ВАЧИ ЖКХ), посвященная проекту Закона Украины №7115 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о расчетах за природный газ и электрическую энергию», зарегистрированному во ВРУ 9 сентября в 2010 г. В работе примут участие президент ВАЧИ ЖКХ Сергей Бульбас и вице-президент по правовым вопросам Александр Чернявский.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98