Медведев уволил Лужкова "в связи с утратой доверия Президента РФ"
09:15, 28 сентября 2010Разное
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Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Отрешить ЛУЖКОВА Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в указе.
Д.МЕДВЕДЕВ назначил Владимира РЕСИНА временно исполняющим обязанности мэра Москвы на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями мэра Москвы.
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