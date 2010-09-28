Медведев уволил Лужкова "в связи с утратой доверия Президента РФ"

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отрешить ЛУЖКОВА Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в указе.

Д.МЕДВЕДЕВ назначил Владимира РЕСИНА временно исполняющим обязанности мэра Москвы на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями мэра Москвы.