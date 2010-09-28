Близнюк: в ноябре Рада узаконит использование русского языка в Украине

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК уверен, что в ноябре текущего года Верховная Рада примет закон о языках, который узаконит использование русского языка на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БЛИЗНЮК заявил вчера на пресс-конференции.

«Я уверен, что в ноябре закон по использованию русского языка на территории Украины будет однозначно принят», - сказал губернатор.

По его словам, поэтому, скорее всего, на сессии облсовета нецелесообразно рассматривать этот вопрос.

А.БЛИЗНЮК отметил, что его слова обоснованы личными заверениями народных депутатов.

«В разговоре с нашими народными депутатами я получил заявление такого плана, что, как минимум, в ноябре этот закон будет принят», - объяснил глава обладминистрации.

При этом он добавил, что и сегодня в регионе не запрещается общаться и вести документацию на русском языке, в том числе и представителям власти.

«Я не возражаю, мы не будем пытаться говорить там чего-то... Мы будем работать так, как работали, работать с документацией на русском языке, и областной совет это делает сто процентов. Общаемся мы свободно на русском языке, и никто нам замочек на рот не повесит», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он также подчеркнул, что все свои обещания по защите русского языка в Украине Партия регионов выполнит.

«Люди должны совершенно четко понимать, что Партия регионов, сказав, приведет это (вопрос о защите русского языка) до логического завершения», - заключил глава Донецкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.

Законопроектом предусмотрено, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно пользуемым большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.