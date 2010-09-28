ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Дело Гонгадзе»: умер еще один генерал», в котором пишет - скончался Петр Опанасенко. Этот генерал в начале 2000-х был одним из руководителей киевской милиции и первым начал выяснять, кто устроил слежку за Георгием Гонгадзе…

http://delo.ua/vlast/politika/delo-gongadze-umer-ecshe-odin-general-145352/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газпром» берет Украину в расчет», в котором пишет – третий по величине активов в России Газпромбанк, принадлежащий крупнейшей российской компании ОАО "Газпром", ведет переговоры о покупке украинского Агрокомбанка. Приобретение учреждения позволит "Газпрому" обслуживать свои и клиентские платежи в Украине. Эксперты считают, что интерес к небольшому банку вызван желанием Газпромбанка проводить только расчетно-кассовые операции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512097

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Профсоюз нерушимый», в котором пишет – у крупнейшего меткомбината страны – "АрселорМиттал Кривой Рог" – возобновился конфликт с профсоюзом. Организация заявляет, что руководство предприятия не выполняет коллективный договор, и угрожает инициировать возвращение предприятия в госсобственность. Эксперты не исключают, что действия профсоюза, который возглавляет представитель Партии регионов, связаны с предстоящими местными выборами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512116

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украинцы недоработали» пишет – сезонная августовская коррекция привела к снижению размера средней зарплаты на 3,7%. Негативный эффект от падения официальных заработков украинцев был усилен ускорением инфляции в августе на 1,2%. По мнению экспертов, с сентября небольшой рост зарплат, поддержанный очередным повышением минимального оклада, возобновится…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512098

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Издание «Экономические известия» в публикации «Осенняя посевная провалена» пишет - только 40% от запланированных посевных площадей под озимые встретились с зерном. Игры чиновников на рынке экспорта зерна подорвали основу будущего урожая. Теперь аграриям остается надеяться не на рекорд, а на благоприятную погоду весной, которая может помочь нивелировать нынешние промахи администраторов…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/osennyaya-posevnaya-provalena

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Минтопэнерго жалобно поглядывает налево» пишет – Украина может отказаться от сотрудничества с «Газпромом» по газовым поставкам. Для этого украинский рынок должен стать привлекательным и доступным для производителей голубого топлива из других стран. Кроме того, по мнению экспертов, более значимыми для развития украинской экономики будут цели, связанные с развитием отечественной газодобывающей отрасли…

http://eizvestia.com/markets/full/mintopenergo-zhalobno-poglyadyvaet-nalevo

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«Газета по-киевски» в публикации «Кто откуда пришел в КГГА» пишет - кадровая революция в Киеве свершилась на 50%. Штатная «зачистка», с которой начала свою работу новая команда исполнительной власти, еще не завершена…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/28/030147.html

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«Газета по-киевски» в публикации «На вооружении ГАИ появился новый электронный алкотестер» пишет - этот газоанализатор позволяет определить степень опьянения за несколько секунд. Трубочки «Контроль трезвости» – вне закона…

http://mycityua.com/articles/auto/2010/09/28/023041.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Во Львове уже почти ввели сухой закон. На очереди - Киев» пишет - львовские власти запретили продавать алкоголь ночью и утром. «Сухой закон» вступает в силу с 1 октября…

http://www.segodnya.ua/news/14177556.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дарницкий мост прошел «испытание» Азаровым…» пишет - на Дарницком мостовом переходе в Киеве открыто железнодорожное движение. Но полноценное ж/д сообщение заработает только после достройки Дарницкого вокзала. А пока поезда будут мешать строительству автомобильной части моста, которая и вызывает особый интерес… (Фоторепортаж)

https://economics.unian.net/rus/detail/60971

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Нефтяной дворец» пишет – как стало известно, «Транснефть» остается крупнейшим благотворителем Константиновского дворца в Петербурге: в 2009 г. только ее «дочка» выделила фонду «Константиновский» 749 млн руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246570/neftyanoj_dvorec

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Также «Ведомости» в публикации «Чубайсу можно» пишут: бюджетные деньги можно терять на рискованных инновациях — таков смысл поручения президента России. «Роснано» и РВК будут избавлены от излишнего внимания аудиторов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246571/chubajsu_mozhno

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Издание «Известия» в публикации «Азов сольют с Каспием» пишет – в ближайшие дни на рассмотрение российско-казахстанской рабочей группы будет представлен план соединения Каспийского и Азовского морей. "Известиям" удалось узнать некоторые подробности нового мегапроекта, обещающего стать самым дорогим за всю историю современной России…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3146612/

(УНИАН)