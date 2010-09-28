Эштон считает, что Украина уже не стремится в Евросоюз

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН считает, что Украина уже не стремится в Европейский Союз.

Как сообщил УНИАН аспирант факультета славянских языков и литературы Гарвардского университета (США) Олег КОЦЮБА, об этом К.ЭШТОН заявила во время визита в Гарвардский университет 27 сентября.

В своем выступлении на тему "Европейский Союз: Навстречу глобальным вызовам", шеф европейской дипломатии заявила, что видит Украину в ряде стран, которые, не желая вступать в Евросоюз, стремятся приобрести европейскую идентичность.

Она заметила, что, кроме девяти стран, которые стремятся приобрести членство в ЕС, есть также другие страны, "которые, не желая быть частью ЕС, хотят приобрести европейскую идентичность, почувствовать себя частью этого большого проекта, самым значительным примером этого является Украина".

На уточняющий вопрос о перспективах украинского членства в Евросоюзе К.ЭШТОН заявила, что "Украина не видит себя в ЕС, а видит себя как европейскую идентичность".

Верховный представитель ЕС также отметила, что Украина вынуждена маневрировать между своими отношениями с Западом и Россией, и приветствовала усилия нового руководства Украины на сближение с Россией и развитие отношений с этим соседом.

Вместе с тем, она подчеркнула, что ЕС существенно заинтересован в Украине, развитии экономических отношений с ней: приоритетом для Евросоюза является обеспечение безопасности поставок энергоресурсов через Украину и повышение эффективности управления магистральными газопроводами. Соответственно, ЕС приветствует усилия украинского руководства в этом направлении, а углубление отношений с Россией Евросоюза видит именно в этом контексте.

К.ЭШТОН, в то же время, отказалась комментировать ситуацию в Украине со свободой прессы и слова при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА.