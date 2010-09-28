Главное за 28 сентября (день)

Новости дня

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Экономика

Госдолг Украины к концу года может достичь 41-42% ВВП - Тигипко

Уровень государственного долга Украины к концу года может достигнуть 41-42% валового внутреннего продукта.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО сегодня журналистам в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«До кризиса правительство придерживалось взвешенного и неплохого подхода к бюджетной политике. Наш внешний долг был 12% к ВВП, за время кризиса эта цифра практически утроилась. Мы вынуждены были занимать средства, и до конца этого года эта цифра может составить порядка 41-42% к ВВП», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что усилия, которые предпринимает правительство по сокращению дефицита Государственного бюджета, говорят о том, что правительство намерено взять ситуацию с госдолгом под контроль.

В то же время он подчеркнул, что это довольно непростая задача.

Также в беседе с журналистами С.ТИГИПКО сообщил, что в ближайшее время Украина может возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

«Я уверен, что в ближайшее время мы предложим европейцам практически разблокирование переговоров о зоне свободной торговли, которая входит в соглашение об ассоциации, и уже есть такие предложения, хотя уверен, что такие дискуссии будут нелегкими, потому что мы тоже не хотим открывать рынок в одностороннем порядке.

Финансы

Азаров намерен отменить ограничения для открытия гражданами банковских счетов за границей

В Украине планируется отменить ограничение для открытия гражданами банковских счетов за границей.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Может, кто-то не помнит, но наши граждане и наши предприятия не имели права открывать свои валютные счета за рубежом. Да и сейчас, к большому сожалению, у нас действует ограничение, связанное с тем, что необходимо иметь лицензию Национального банка. Мы отменим, безусловно, последнее такое в этом плане ограничение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, и высказал уверенность, что документ будет принят в Верховной Раде.

Приватизация

"Укртелеком" могут приватизировать в этом году

Кабинет министров Украины на заседании 27 сентября принял решение о приватизации «Укртелекома».

Об этом журналистам сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что размер пакета акций, выставляемого на продажу, не изменен, и высказал надежду, что предприятие может быть приватизировано в текущем году.

«В соответствии с законодательством, разработан график (приватизации – УНИАН). Мы рассчитываем, что до конца года эта приватизация состоится», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно изменениям к помесячному пообъектному приватизационному плану-графику выставления на продажу в июле-декабре этого года, утвержденным приказом ФГИУ от 30 июля 2010 г., Фонд госимущества планирует объявить приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% госпакета акций ОАО "Укртелеком" в сентябре 2010 года.

1 сентября председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО сообщил журналистам, что начальная стоимость приватизируемого госпакета акций «Укртелекома» может составить около 12 млрд. грн.

При этом, по его словам, капитализация находящегося в госсобственности пакета акций данного коммуникационного предприятия составляет 10 млрд. 400 млн. грн.

Нефть Газ

Минтопэнерго опровергает информацию о препятствии Украиной транспортировке газа в Польшу

Министерство топлива и энергетики Украины опровергает информацию, распространенную украинскими СМИ относительно создания со стороны Украины препятствий для транспортировки природного газа в Польшу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

«Все объемы газа, которые имеют режим транзита и поступают на восточную границу Украины, в полном объеме передаются европейским потребителям, согласно существующим контрактам относительно транзита газа по территории Украины», - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на сегодняшний день «Нафтогаз» не получал предложения от польской компании PGNiG или немецкой E.On Ruhrgas относительно транзита дополнительных объемов газа. НАК «Нафтогаз Украины» транзитирует газ, принадлежащий ОАО «Газпром», во исполнение условий долгосрочного контракта от 19 января 2009 года.

Также в сообщении отмечено, что тот факт, что на прошлой неделе Украина стала членом Европейского энергетического сообщества, еще раз подтвердил репутацию государства и НАК как надежного и предсказуемого партнера, который в полном объеме обеспечивает энергетическую безопасность Европейского Союза.

«Нафтогаз» заявляет, что выполнит программу Кабмина по газификации Украины

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что выполнит правительственную программу достройки газопроводов и газификации Украины. Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, Кабинет министров Украины утвердил распоряжение от 13 сентября 2010 года №1881-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 26 августа 2009 г. № 1001».

В обновленном документе Кабинет министров Украины предусмотрел полное выполнение НАК «Нафтогаз Украины» программы достройки газопроводов, установление договорных отношений с заказчиками строительства с учетом прекращения деятельности ДП «Нафтогазмережи», передачу целостных объектов газоснабжения в государственную собственность для последующего введения их в эксплуатацию согласно с требованиями действующего законодательства.

Также компания отмечает, что изменения, закрепленные в документе, позволят НАК «Нафтогаз Украины» во исполнение распоряжения правительства Украины финансировать и обеспечить организацию работ по достройке подводных газопроводов, а также улучшить условия жизни украинских граждан, газифицировав отдаленные населенные пункты.

Промышленность

Гендиректором ЦГОКа назначен Павел Тимошенко

Акционеры ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) на внеочередном общем собрании 24 сентября назначили генеральным директором предприятия сроком на 2 года Павла ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном на официальном интернет-сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее П.ТИМОШЕНКО занимал должность гендиректора ОАО «Криворожский центральный рудоремонтный завод» и ЗАО «Криворожский завод горного оборудования».

Соцполитика

Польша узаконит упрощенное трудоустройство для украинцев

Власти Польши планируют со следующего года законодательно закрепить возможность упрощенного трудоустройства для граждан Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора управления по делам иностранцев Пограничной службы Польши Анджей ЯКУБАШЕК.

«Политическое решение принято. Остается выписать соответствующее распоряжение», - сказал представитель Пограничной службы, которая совместно с инспекциями по труду контролирует легальность трудоустройства иностранцев в Польше.

По словам А.ЯКУБАШЕКА, власти Польши в новом документе вряд ли предусмотрят последующую либерализацию системы упрощенного трудоустройства для украинцев и граждан других государств, которые имеют право работать без официальных разрешений. По его словам, это связано в первую очередь с ростом уровня безработицы в Польше, которая превышает 11%.