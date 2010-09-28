Королевская: потеря доверия бизнеса к власти – страшнее кризиса

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что потеря доверия бизнеса к власти – страшнее кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом она заявила сегодня на конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции», организованной Фондом «Эффективное управление» и газетой Financial Times.

«После выступления вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО хочется поверить, что Украина встала на путь реформ. Но с момента смены власти уже прошло 9 месяцев, а реформ мы так и не увидели, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Страна пришла в движение – осталось только определить направление, в котором мы движемся».

По мнению главы парламентского комитета, одним из ключевых факторов проведения успешных реформ является вопрос доверия бизнеса к государству и государства к бизнесу. «Я считаю, что потеря доверия к власти – страшнее кризиса. Кризис пройдет. Но вернуть доверие бизнеса к власти, веру в то, что власть способна адекватно провести нужные реформы, – это гораздо более сложный и длительный процесс, чем восстановление экономики», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что за первое полугодие 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, количество регуляторных актов в стране увеличилось на 20%.

Глава Комитета Верховной Рады считает, что доверие не может быть сформировано путем имитации реформ. «Псевдореформирование хуже, чем бездеятельность, так как нарушает шаткое равновесие системы, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Доверие бизнеса нельзя завоевать, декларируя либерализацию и одновременно усиливая фискальное и регуляторное давление на бизнес».