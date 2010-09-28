Увольнение Лужкова не повлияет на отношения Севастополя с Москвой - Саратов

Увольнение Юрия ЛУЖКОВА с должности мэра Москвы не повлияет на отношения Севастополя и столицы России.

Об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, повлияет ли отставка Ю.ЛУЖКОВА на отношения между двумя городами.

По словам В.САРАТОВА, вопрос увольнения Ю.ЛУЖКОВА с должности мэра Москвы является внутренним делом России.

«С городом Москвой мы дружили, и будем дружить. А что решает Президент России - он передо мной не отчитывается», - добавил В.САРАТОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы».

«Отрешить ЛУЖКОВА Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в указе.

Д.МЕДВЕДЕВ назначил Владимира РЕСИНА временно исполняющим обязанности мэра Москвы на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями мэра Москвы.