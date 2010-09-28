Таможню ждут реформы - кодификация законодательства
17:55, 28 сентября 2010Разное
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Правительство рассматривает возможность реформировать таможню.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом вице-премьер-министр, лидер партии Сергей ТИГИПКО заявил в эфире одного из телеканалов.
По его словам, правительство планирует приступить к кодификации таможенного законодательства сразу после принятия Верховной Радой Налогового кодекса.
По прогнозам С.ТИГИПКО, это произойдет в ближайшие 3-4 недели.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам С.ТИГИПКО, Налоговый кодекс Верховная Рада Украины примет в октябре текущего года.
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