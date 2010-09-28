Власть должна обеспечить условия для развития потенциала регионов – эксперт

Власть должна обеспечить условия для развития экономического потенциала регионов.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал президент Icon Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ в рамках конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

Он отметил, что на сегодняшний день Киевский, Донецкий, Днепропетровский, Одесский регионы являются лидерами по инвестиционной привлекательности, при этом есть регионы с большим, но пока не освоенным потенциалом, такие как, например, Крымский регион.

По мнению К.ДМИТРИЕВА, сегодня власти стоит обратить внимание на развитие западных регионов, в которых мало возможностей для роста, однако важно найти их, возможно, за счет развития торговли или IT-технологий.

В целом, по словам К.ДМИТРИЕВА, при поиске инвестора нужно акцентировать внимание на развитии уже существующего бизнеса в регионе, ведь инвестора легче убедить, показ ему пример успешного бизнеса. Далее необходимо определить, какие направления имеют потенциал развития именно в этом регионе и будут ли они интересны инвестору.

«Что регионы часто делают, так это говорят, что мы с нуля что-то построим, эффект будет через 6 лет и уверенности в этом особой нет. А если есть уже существующее предприятие, которое эффективно, прибыльно и есть вопрос его улучшить, усилить, увеличить, то тогда инвестору легче принимать решение, и регион быстрее получит от него ответ», – отметил К.ДМИТРИЕВ.

В свою очередь власть, по его мнению, должна обеспечить жесткий контроль деятельности региональных властей в части того, насколько они активно помогают привлекать инвестиции в регион, при этом поощрять тех, кто активно участвует в данном процессе, и наказывать тех, кто создает какие-либо барьеры притоку инвестиций.

Что касается проведения конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции», то К.ДМИТРИЕВ отметил, что это «очень правильное мероприятие в очень правильное время», поскольку собрало представителей западных, российских и украинских инвесторов, а также представителей власти для того, чтобы обсудить актуальную сегодня тему реформ.

«Абсолютно четко видно, что стабильность усиливается в Украине, что подогревает интерес инвесторов. Я думаю, действия правительства в ближайшие полгода – это то, что либо усилит эту заинтересованность и в страну начнут активно вкладывать деньги, либо поставит такие инвестиции под вопрос», – подчеркнул К.ДМИТРИЕВ.