Курс НБУ на 29.09.10.

Официальный курс НБУ на 29.09.10 100 USD – 791.3500 (28 сентября – 791.3500) 100 EUR – 1065.1571 (28 сентября – 1066.5024) 10 RUR – 2.5860 (28 сентября – 2.5851) Учетные курсы банковских металлов на 29.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-102005.02 (28 сентября-102737.01) 961 XAG 10 Серебро-1674.89 (28 сентября-1704.57) 962 XPT 10 Платина-127565.62 (28 сентября-129781.40) 964 XPD 10 Палладий-42970.31 (28 сентября-44078.20)

Официальный курс НБУ на 29.09.10 100 USD – 791.3500 (28 сентября – 791.3500) 100 EUR – 1065.1571 (28 сентября – 1066.5024) 10 RUR – 2.5860 (28 сентября – 2.5851) Учетные курсы банковских металлов на 29.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-102005.02 (28 сентября-102737.01) 961 XAG 10 Серебро-1674.89 (28 сентября-1704.57) 962 XPT 10 Платина-127565.62 (28 сентября-129781.40) 964 XPD 10 Палладий-42970.31 (28 сентября-44078.20)

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