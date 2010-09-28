ГЛАВНОЕ на 28 сентября

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что в Украине из одного миллиарда бюджетных средств через коррупционные механизмы разворовываются 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении во время заседания Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

«Мы недавно с премьер-министром говорили, как коррупция влияет на ВВП. Из миллиарда, сколько, Николай Янович – 200 млн. украли – это насколько меньше ВВП?», - спросил Президент у премьер-министра Николая АЗАРОВА.

«Ну, думаю, 2%», - ответил глава правительства.

Поэтому, подчеркнул Президент, «ВВП никогда не будет в стране, где процветает коррупция».

Банки



Вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей ТИГИПКО отмечает, что на сегодняшний день украинские банки имеют сверхликвидность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Банки имеют супербольшую ликвидность, практически тройная ликвидность сегодня у банков по отношению к нормальному периоду времени», – сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, основной причиной формирования такой ликвидности является отсутствие кредитования экономики банками.

«Банки боятся кредитовать, и нужно принимать определенные решения, чтобы их к этому стимулировать», – подчеркнул вице-премьер.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что ситуация в банковской системе сегодня стабильная и не вызывает опасения у властей. «Могу сказать, что системных проблем в банковском секторе мы не видим, особых рисков здесь также не видим», – отметил он.

Также вице-премьер выразил удовлетворение нынешним уровнем капитализации банков.

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Национальный банк Украины прогнозирует открытие филиалов иностранных банков в Украине после проведения регуляторной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в интервью журналистам во вторник после заседания Комитета по экономическим реформам, темой которого было упрощение системы государственного регулирования в сфере реальной экономики.

“Я думаю, что когда пройдут эти регуляторные события, тогда филиалы начнут открываться в Украине”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Справка УНИАН. Порядок открытия филиалов иностранных банков предусмотрен статьей 24 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В ней указывается, что минимальный размер приписного капитала филиала на момент его аккредитации должен быть не менее 10 млн. евро.

В августе 2009 года НБУ утвердил порядок аккредитации представительств и филиалов иностранных банков в Украине. Одним из условий открытия филиала в Украине является отсутствие финансовых или правовых проблем у иностранного банка. Это должно быть подтверждено предоставленной иностранным банком финансовой отчетностью за три последних года, которая должна быть подтверждена независимым аудитором, и информацией органа банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, предоставленной на основании заключенного между Национальным банком и этим органом банковского надзора соглашения о взаимодействии в сфере банковского надзора, гармонизации их принципов и условий.

Для аккредитации филиала иностранный банк должен предоставить в Нацбанк письменное обязательство о безусловном выполнении им обязательств, которые возникают в связи с деятельностью его филиала на территории Украины.

На сегодня еще ни один иностранный банк не открыл свой филиал в Украине.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9320/7,9440 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9385/7,9450 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9415/7,9490 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». В 12:45 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,91/7,94 грн./долл. Рублевый рынок открылся котировками 0,2590/0,2594 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2592/0,2596 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2597/0,2599 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,5970 рублей за доллар (-0,0153). На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3394/1,3396 долл./евро, а к 15:00 выросли – 1,3466/1,3468 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6255/10,6440 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6535/10,6645 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,7090/10,7215 грн./евро. Международные отношения

Украина предлагает России совместно воссоздавать торговый флот обоих государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Мы предлагаем нашим российским партнерам вместе участвовать в воссоздании своих торговых флотов – и российского, и украинского. У нас для этого есть все возможности», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что задача восстановления флота гораздо сложнее, чем восстановление авиастроительного комплекса. И в этом контексте Украина готова рассматривать инвестиционные проекты с разных стран.

«Мы готовы рассматривать инвестиционные проекты, связанные с судостроительным комплексом. Мы готовы вместе работать с бизнесом по развитию нашего судостроительного комплекса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, до конца октября этого года правительства Украины и России планируют подписание соглашения о порядке и условиях плавания судов по внутренним водным путям.

Кроме того, предварительно согласован проект межправительственного соглашения о регулировании судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Результатом подписания документов станет возможность украинских грузовых судов типа река-море заходить в акваторию рек Дон и Волга через Азовское море. Приоритетными грузами станут руда и щебень. Планируется развивать также пассажирские перевозки.

Приватизация



Государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном сайте распоряжении Кабинета министров Украины № 1884-р от 27 сентября 2010 г.

Как отмечается в распоряжении, Кабинет министров также аннулировал свое предыдущее распоряжение № 828 от 17 июля 2009 г. , в соответствии с которым управление корпоративными правами государства в «Укртелекоме» было возложено на Министерство транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, 28 сентября, заявил журналистам, что «в соответствии с законодательством разработан график (приватизации – УНИАН)". "Мы рассчитываем, что до конца года эта приватизация состоится", - добавил он.

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО 1 сентября сообщил журналистам, что начальная стоимость приватизируемого госпакета акций «Укртелекома» может составить около 12 млрд. грн.

При этом, по его словам, капитализация находящегося в госсобственности пакета акций данного коммуникационного предприятия на тот момент составляла 10 млрд. 400 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.

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Реализационная цена «Укртелекома» с учетом премии за контроль может составить 13 млрд. грн., сообщила в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Аналитик также отметила, что исходя из текущей рыночной цены стоимость планируемого к продаже 92,79%-ого пакета акций «Укртелекома» составляет 10,1 млрд. грн. «На наш взгляд, это тот минимум, который можно выручить в настоящее время от продажи предприятия, а с учетом премии за контроль сумма может превысить 13 млрд. грн.», - отметила Е.ЕВДОЧЕНКО. По ее информации, капитализация предприятия на сегодня составляет 10,9 млрд. грн.

По мнению аналитика, потенциальными покупателями «Укртелекома» могут стать "СКМ", акционеры «Киевстара» и "МТС", «Ростелеком», Deutsche Telekom и пр.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с принятым вчера, 27 сентября, Кабинетом министров Украины распоряжением № 1884-р, государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.

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Правительство продолжает изучать ситуацию, связанную с приватизацией холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Что касается «Лугансктепловоза», то мы сейчас разбираемся. Мы должны, наконец, поставить точку – предприятие должно заработать, а инвестор должен получить гарантии от государства для реализации своих прав. И самое главное – предприятие должно в будущем году производить серьезную продукцию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, по информации пресс-службы ФГИУ, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Фондом госимущества с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Фонд госимущества ожидает официального уведомления о вынесенном Хозяйственным судом решении, после чего будет принимать решение о своих дальнейших действиях. Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

ТЭК



Государственный концерн «Ядерное топливо» объявил тендер по выбору компании-разработчика технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.



Об этом говорится в сообщении госконцерна, опубликованном на сайте Министерства экономики Украины.

Согласно условиям тендера, конечный срок разработки проектной документации – июнь 2011 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 октября т.г.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет Министров Украины утвердил российский концерн «ТВЭЛ» победителем конкурса по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программы «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Авиастроение



Украина в 2011 году планирует построить 12 самолетов «Ан» и в последующие годы увеличивать их производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Авиастроительный комплекс за последние годы производил, в лучшем случае, 5-6 самолетов в год. В будущем году мы планируем произвести 12 самолетов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы авиастроительные предприятия Украины вышли на уровень рентабельности, необходимо производить самолеты в количестве 150-200 штук в год.

«По силам ли это украинскому авиационному комплексу? Конечно, по силам», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал уверенность, что самолеты украинского производства будут востребованы на рынке.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова было основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

Транспорт - Связь



Правительство рассматривает возможность реформировать таможню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом вице-премьер-министр, лидер партии Сергей ТИГИПКО заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, правительство планирует приступить к кодификации таможенного законодательства сразу после принятия Верховной Радой Налогового кодекса.

По прогнозам С.ТИГИПКО, это произойдет в ближайшие 3-4 недели.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам С.ТИГИПКО, Налоговый кодекс Верховная Рада Украины примет в октябре текущего года.

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Киевские власти в 2011 году планируют открыть автомобильное движение по Подольскому мостовому переходу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, «перед нами стоит амбициозная задача – это возможность на протяжении 2011 года открыть автомобильное движение по Подольскому мостовому переходу», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что для этого необходимо около 2,5 млрд. грн. А.ГОЛУБЧЕНКО добавил, что киевские власти уже передали Кабинету министров свои предложения по этому вопросу.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что государство ожидает получить кредит, средства которого, в частности, пойдут на достройку перехода.

Кроме того, заместитель председателя КГГА не исключил, что определенная часть необходимых средств будет выделена за счет программы подготовки страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. По его словам, остальные части необходимой суммы могут быть профинансированы из государственного и городского бюджетов.

А.ГОЛУБЧЕНКО добавил, что ранее уже использовалась практика смешанного финансирования для строительства различных объектов.

Справка УНИАН. На Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года началось строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена.

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Компания «E-Консалтинг» совместно c «Майкрософт Украина» сообщили о запуске бета-тестирования в Украине новой версии программного продукта Microsoft Dynamics CRM 2011.



Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании «Е-Консалтинг» Андрей БЕЗГУБЕНКО и руководитель направления Dynamics компании «Майкрософт Украина» Михаил КУЦЕНКО.

По словам А.БЕЗГУБЕНКО, новая версия удовлетворит абсолютно все потребности в программах для массового бизнеса. Перечень новшеств улучшенного продукта насчитывает более 200 пунктов. В частности, программа снабжена интерактивно изменяемыми сценариями, а также дашбордами (графики, диаграммы, «воронки продаж»), значительно улучшен интерфейс и скорость настройки под отраслевую специфику предприятия.

В свою очередь, М.КУЦЕНКО отметил, что новый программный продукт позволяет существенно повысить персональную производительность работников компании.

Он сообщил, что онлайн-тестирование новой версии продукта начнется в октябре, а уже на 28 января 2011 года запланирован официальный релиз программного продукта.

Справка УНИАН. ДП «E-Консалтинг» основано в 2002 году. Компания предоставляет услуги в сфере IT и бизнес-консалтинга. В частности, компания специализируется на проектировании и создании инфраструктуры предприятия «под ключ», внедрении систем Microsoft Dynamics CRM, оптимизации IT-инфраструктуры предприятия на платформе Microsoft.

Услуги компании сертифицированы по международному стандарту качества ISO 9001 и украинскому его аналогу ДСТУ 9001.

Соцполитика



В ближайшее время денежное обеспечение военнослужащих возрастет на 55%, сообщил на брифинге на Яворивском полигоне в Львовской области министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, нынешнее финансирование Вооруженных сил Украины должным образом выполняется, а в ближайшее время его планируют увеличить.

Как сказал М.ЕЖЕЛЬ, денежное обеспечение будет увеличиваться за счет выплаты премий, «чтобы стимулировать военнослужащих к более добросовестному выполнению служебных обязанностей».

По информации Департамента прессы и информации Минобороны, по словам М.ЕЖЕЛЯ, на 2011 год общий фонд оборонного бюджета планируется на уровне 13,6 млрд. грн., или на 5 миллиардов больше, чем в этом году.

По словам министра обороны, увеличение общего фонда оборонного бюджета связано, в том числе с увеличением денежного обеспечения военнослужащих.

Руководитель оборонного ведомства также заметил, что в этом году финансирование ВСУ проходит очень ритмично.

“Мы полностью профинансированы по тем или иным вопросам. Более того, в связи с подготовкой к зиме мы сейчас решаем вопрос “забрать” часть средств с ноября и декабря для того, чтобы более качественно подготовиться для зимнего периода, профинансировать и вопрос долгов за газ, подготовки котельных и тому подобное”, – отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) при участии М.ЕЖЕЛЯ в рамках третьего этапа комплекса учений с органами военного управления и войсками и силами «Взаимодействие-2010» проходят боевые стрельбы.

К учениям привлечено около 650 военнослужащих, 112 единиц военной техники и 4 вертолета.

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Средняя заработная плата по Украине в августе 2010 года сократилась на 87 грн. по сравнению с июлем т.г., а по сравнению с началом года – увеличилась на 364 грн. и на 1 сентября 2010 года составила 2280 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в августе по сравнению с июлем сократилась на 149 грн. – до 3431 грн. (с начала года – выросла на 462 грн.), по Киевской области – сократилась на 30 грн., до 2370 грн. (с начала года – выросла на 463 грн.), по Донецкой области – сократилась на 10 грн., до 2612 грн. (с начала года – выросла на 429 грн.), по Днепропетровской области – сократилась на 169 грн., до 2415 грн. (с начала года – выросла на 392 грн.).

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам августа зафиксирован в Тернопольской (1708 грн.) и Волынской (1730 грн.) областях.

Среднемесячная зарплата в Украине в январе-августе т.г. увеличилась на 311 грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 сентября составила 2160 грн.

Напомним, на 1 августа т.г. уровень среднемесячной зарплаты по Украине составлял 2144 грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, среднемесячная заработная плата в Украине по итогам 2009 года составила 1906 грн. на одного штатного работника.

Строительство - Евро-2012



В понедельник, 27 сентября, начался официальный визит в Украину большой группы экспертов УЕФА, которая прибыла для осмотра арен Львова, Харькова, Киева и Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012, это первый из серии визитов, на протяжении которых руководители различных департаментов УЕФА и МОК Евро-2012 будут инспектировать места проведения мероприятий будущего турнира по своим направлениям.

«Эксперты по проведению мероприятий, по логистике, аккредитации, обеспечению телетрансляции, безопасности и другим отраслям знакомятся со спецификой каждой арены, чтобы обеспечить совершенную функциональность целого комплекса технических зон и прилегающих территорий стадионов во время проведения матчей европервенства», - объяснил руководитель МОК Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, для проведения таких подробных осмотров арен в 2011-2012 годах будет отведено ежемесячно по одному дню, чтобы до проведения матчей финальной части европервенства ни на одной из них не оказалось нерешенных технических вопросов, вопросов безопасности или других вопросов.

В целом на этой неделе в Украине находится около 30 экспертов УЕФА. Параллельно с инспекцией украинских арен делегация во главе с менеджером по вопросам организации мероприятий УЕФА осмотрит объекты проведения финальной жеребьевки.

К концу недели в Украину также прибудет директор департамента по стадионам и безопасности Марк ТИММЕР.

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На Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» завершен первый этап строительных работ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, сегодня вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ принял участие в монтаже последней, 80-й колонны для поддержки покрытия над трибунами на НСК «Олимпийский».

«Я хочу вас поздравить, особенно строителей, с завершением первого и очень важного этапа», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер напомнил, что в марте этого года принимал участие в монтаже первой колонны, а уже сегодня, засвидетельствовав установку 80-й колонны, можно утверждать, что «все обещания строителей выполнены».

Отвечая на вопрос журналистов о своих ощущениях, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что чувствует то, что “мы уже с чем-то справились”. “То есть, строители справились, мы лишь пытались не мешать и финансировать. Мы вместе справились», - добавил вице-премьер-министр.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, на следующий год запланировано больше приятных и долгожданных открытий, в частности, новых аэропортов, стадионов: «В следующем году будет больше приятных событий. Поэтому будем идти по графику».

Вице-премьер напомнил, что во время чемпионата в Украине состоятся 16 матчей, в том числе два четвертьфинала, полуфинал и финал, а в Польше – 15 матчей.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил журналистам, что сегодня ведутся переговоры относительно закупки шести новых скоростных электропоездов к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. По его словам, эти поезда будут дневными и, соответственно, расстояние между Львовом и Киевом можно будет преодолеть, примерно, за три часа, а между Киевом и Донецком – приблизительно, за 5-6 часов. «Укрзализныця» разработает все соответствующие маршруты, главное, чтобы нам успели их поставить», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

(УНИАН)

