Анонс на 29 сентября

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, посвященное решению вопроса обеспечения мобильными операторами экономически обоснованной стоимости услуг по роумингу. Запланировано участие представителей Минтрассвязи, НКРС, ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ПрАО «Український мобільний зв’язок», ООО «Астелит», ООО «Голден телеком», ЗАО «Украинские радиосистемы», ОАО «Укртелеком», ООО «Интернациональные коммуникации», ПрАО «Телесистемы Украины» и Украинской ассоциации операторов связи «Телас».

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная Конференции «THE SAUDI INVESTOR WINDOW 2010», которая состоится 8-9 декабря 2010 года в г.Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Организатором пресс-конференции и официальным партнером мероприятия в Украине выступает компания UDC Holding. Основная цель пресс-конференции - информирование о конференции «THE SAUDI INVESTOR WINDOW 2010» и об основных возможностях относительно сотрудничества с арабскими инвесторами для украинских компаний. В работе примет участие Леонид Богданов, генеральный директор UDC Holding. Почетные гости пресс-конференции - представители Посольства Саудовской Аравии в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской системы Украины за восемь месяцев 2010 года”. Темы: Итоги работы коммерческих банков за 8 месяцев; Дискриминационная политика относительно малых и средних банков; Вызовы банковской системе в проекте Налогового кодекса Украины. В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.



* В Министерстве аграрной политики Украины состоится пресс-конференция министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка по итогам рабочего визита в США.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98