ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Какой бизнес готовы кредитовать украинские банки», в котором пишет - последние несколько месяцев банки начали более активно кредитовать украинские компании. При этом сложилась парадоксальная ситуация – одновременно существует огромный отложенный спрос на банковские кредиты, а банкиры говорят о дефиците заемщиков…

http://delo.ua/dengi/banki/kakoj-biznes-gotovy-kreditovat-ukrainskie-banki-145368/

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Издание «Дело» публикует материал «Укртелеком» купят россияне или Ахметов», в котором пишет - в конце декабря будет продан «Укртелеком». Наиболее вероятными покупателями компании являются россияне и структуры Рината Ахметова…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrtelekom-kupjat-rossijane-ili-ahmetov-145432/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин переступает через порог», в котором пишет – правительство считает нынешнюю процедуру госзакупок излишне долгой и затратной, поэтому предложило повысить порог действия закона на 100-200 тыс. грн. и увеличить список видов госзакупок, проведение которых возможно при наличии одного участника либо в виде свободного выбора. Эксперты и участники рынка обеспокоены возможным снижением прозрачности торгов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512501

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Облгазы подключают к трубе», в котором пишет – Кабмин передает распределительные газопроводы от НАК "Нафтогаз Украины" местным властям, которые в свою очередь будут отдавать их в управление облгазам. В ближайшие два-три года НАК инвестирует в строительство газопроводов около 1,5 млрд грн. В Минтопэнерго объясняют решение требованиями закона о реформе рынка газа. А эксперты считают, что оно выгодно, прежде всего, владельцам облгазов, крупнейшим среди которых является Дмитрий Фирташ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512469

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«Коммерсант-Украина» в материале «Депозитарии сводят счета» пишет – установление корреспондентских отношений между депозитариями не упростило движение ценных бумаг по счетам учреждений. Как стало известно, ГКЦБФР утвердила индивидуальные процедуры перевода сертификатов двух эмитентов, которыми могут воспользоваться и другие эмитенты. Но во Всеукраинском депозитарии ценных бумаг считают, что теперь все компании для перевода бумаг в Нацдепозитарий должны обращаться в ГКЦБФР…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512495

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Издание «Экономические известия» в публикации «Укрзалізниця» теряет монополию» пишет - запланированная на 2011 г. приватизация российской «Первой грузовой компании» (ПГК) может поставить точку в монопольном положении «Укрзалізниці» на украинском рынке грузовых ж/д перевозок. Но приведет это не к логически прогнозируемому снижению транспортных тарифов, а к их росту в два-три раза и более, считают эксперты…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/ukrzaliznicya-teryaet-monopoliyu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Нацбанк устроит праздник должника» пишет – Национальный банк предлагает разрешить заемщикам сразу платить только «докризисную» стоимость валютных кредитов, остальную часть сделав необеспеченной…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/nacbank-ustroit-prazdnik-dolzhnika

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«Газета по-киевски» в публикации «В городе грядет бюветная революция» пишет – зам. мэра Александр Мазурчак рассказал изданию, что в 2011 году будут восстановлены все бюветы, а школьникам и пациентам больниц выведут бесплатный краник с суперкачественной водой…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/29/012053.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Средний» украинец: беден и счастлив» пишет - он среднего роста, имеет семью, ребенка, живет в «двушке»... Он патриот, несмотря на то, что зарабатывает чуть более двух тысяч гривень. Он выпивает 300 чашек кофе в год и 4 месяца не платит за коммунальные услуги. Встречайте, вот он — средний украинец!

http://www.segodnya.ua/news/14178068.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Интеко» после отставки» пишет – отставка Юрия Лужкова может отразиться на бизнесе компании «Интеко», которая принадлежит его жене Елене Батуриной…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246661/inteko_posle_otstavki

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Также «Ведомости» в публикации «Не так светят» пишут – в России новый техрегламент о безопасности машин все-таки создаст дополнительные трудности для владельцев американских и японских автомобилей. Им придется переоборудовать фары, а эксплуатация некоторых машин, например, может быть вообще запрещена…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246653/ne_tak_svetyat

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Издание «Известия» в публикации «Отказные самолеты» пишет – крупнейший заказчик туполевских самолетов - принадлежащая московскому правительству авиакомпания "Атлант-Союз" - решил разорвать контракт на покупку 15 лайнеров Ту-204СМ. Фактически это означает остановку производства "Ту"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146632/

(УНИАН)