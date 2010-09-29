Правительство Москвы ушло в отставку

Правительство Москвы в среду, 29 сентября, было отправлено в отставку. Это произошло в соответствии с московским законом "О правительстве Москвы", согласно которому на следующий день после отстранения мэра от должности указом президента России должна последовать отставка всей городской администрации, сообщает k2kapital.

Ранее стало известно, что утром в среду, 29 сентября, Юрий Лужков, отправленный 28 сентября в отставку с поста московского мэра, приехал в мэрию собирать вещи.

Первые кандидатуры на пост мэра будут представлены на следующей неделе

Первые три кандидатуры на пост мэра Москвы могут быть представлены на следующей неделе, сообщила секретарь политсовета московского городского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина, сообщает РИА Новости.

«Первые варианты могут быть представлены на следующей неделе. О конкретных именах говорить рано», – сказала она.