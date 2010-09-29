Главное за 29 сентября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о снижении реального уровня зарплат, о том, что в ПХГ накоплено достаточного газа для зимы и транзита в Европу, поручение премьер-министра навести порядок в ценообразовании в строительной отрасли...

Статистика

Реальная зарплата в Украине в августе снизилась на 4,8%

Индекс реальной заработной платы в Украине в августе 2010 года снизился на 4,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В январе-августе т.г. индекс вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост индекса реальной зарплаты в январе-августе этого года зафиксирован в Ривненской (14,2%), Волынской (13,5%) и Полтавской (13,3%) областях, самый низкий – в Киеве (4%), Севастополе (6,4%) и Харьковской области (7,2%).

Финансы

Минфин разместил ОВГЗ на сумму 62,866 млн. грн.

По результатам вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины привлечено 62 млн. 865,500 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 16 марта 2011 года на сумму 38,726 млн. грн. с уровнем доходности 7,15% годовых, 31 августа 2011 года – на сумму 23,087 млн. грн. с доходностью 9% годовых, 27 марта 2013 года – на сумму 1,053 млн. грн. с доходностью 12% годовых.

Нефть. Газ

В ПХГ Украины накоплено 23 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 23 млрд. куб. м природного газа, этого достаточно для проведения отопительного сезона нынешней зимой и транзита газа в Европу.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовый курьер».

«На сегодня Украина накопила 23 млрд. куб. м газа в подземных хранилищах. Около половины этого объема - газ, который «Нафтогаз Украины» импортировал из России», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «по расчетам, когда объемы газа превышают 16 млрд. куб. м, этого достаточно, чтобы спокойно пройти зимний период».

«Следующий отопительный сезон пройдет по плану», - добавил министр.

Объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь в 2011г. сокращен до 9 млн. тонн – Ефименко

Объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен до 9 млн. тонн.

Об утверждении соответствующего соглашения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, согласно украинско-белорусскому соглашению о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь, ожидаемый объем транзита нефти в 2011 году сокращен с ранее планируемых 10 млн. тонн до 9 млн. тонн.

«Такое соглашение принято между правительствами Украины и Беларуси. Там зафиксирован объем (транзита – УНИАН) на 2011 год в 9 млн. тонн нефти», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

При этом он уточнил, что в текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн. К.ЕФИМЕНКО отметил, что на сегодняшний день сформировались ритмичные темпы транзита нефти – 5 танкеров объемом по 80 тыс. тонн за 2 месяца.

Транспорт

Терминал D аэропорта «Борисполь» планируется сдать в эксплуатацию в октябре-ноябре 2011 года

Терминал D аэропорта «Борисполь» планируется сдать в эксплуатацию в октябре-ноябре 2011 года.

Об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня на брифинге.

Он отметил, что на сегодняшний день отставание по ведению строительных работ сократилось с 4 до 2 месяцев.

«Через два месяца мы планируем начать укладку покрытия и через месяц займемся организацией фасадных систем на терминале с тем, чтобы в октябре-ноябре 2011 года мы ввели в эксплуатацию данный терминал», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Строительство

Азаров поручил "переломить ситуацию" в строителной отрасли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильному блоку правительства навести порядок в системе ценообразования в строительной отрасли.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабмина.

«Нужно переломить ситуацию в строительстве. Строительные организации оставляют себестоимость работ (не снижая – УНИАН) и таким образом ограничивают спрос. Сокращение спроса не дает ресурсов для продолжения строительства. Создается замкнутый круг», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также по словам Н.АЗАРОВА, Кабинет Министров на сегодняшнем заседании намерен внести изменения в перечень функций, которые выполняет Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

«Мы возвращаем Государственному ипотечному учреждению его основную функцию – рефинансирование первичных ипотечных кредиторов. Другие непрофильные функции, которые фактически привели к ухудшению показателей деятельности ГИУ, будут ликвидированы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Агро

Кабмин предлагает упразднить лицензирование торговли сахаром

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в Закон Украины «О государственном регулировании, производстве и реализации сахара», которыми предлагается упразднить норму об обязательном лицензировании субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих оптовую реализацию сахара на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Мы убрали позицию лицензирования покупателей… Учитывая то, что есть поручение Президента Украины уйти от разных разрешений и лицензий, мы ее просто выбросили», – сказал В.СЛАУТА.

При этом он пояснил, что в законодательстве, регулирующем лицензионные виды деятельности, отсутствует норма об обязательном лицензировании оптовых продавцов сахара, тогда как в действующем законе, в который предлагается внести изменения, эта норма существует.