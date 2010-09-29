Янукович снова заверил, что всегда будет защищать интересы Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ еще раз заверил, что всегда будет защищать национальные интересы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Донецке, выступая на III Международном инвестиционном саммите DID «Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины».

«Я всегда буду защищать интересы Украины и украинского народа», - заверил Президент. Он отметил, что «Украина за 19 лет независимости устала от политической борьбы, Украина не реформирована и то, что сегодня мы имеем, это не благодаря власти, а, скорее, вопреки». По словам В.ЯНУКОВИЧА, все эти годы в Украине «общество выживало, а политики продолжали вести борьбу». Но сегодня, подчеркнул Президент, «впервые в стране есть стабильность», большинство в парламенте, правительство и Президент «работают как единый механизм». Поэтом В.ЯНУКОВИЧ убежден, что ту веру во власть, которую потерял народ, можно и нужно сегодня восстановить. «Наша сегодня задача – убедить народ и мировое сообщество в том, что Украина способна строить нормальную экономическую политику», - сказал Президент. Однако он еще раз напомнил, что «прежде всего все начинается с порядка на территории нашей страны, поэтому мы с вами должны навести порядок».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что шаги государства по строительству новой экономической политики должны всегда иметь положительный результат, направленный на поднятие жизненного уровня народа. По его словам, здесь надо объединить усилия бизнеса и власти. Президент заверил, что он всегда будет работать в этом направлении и защищать национальные интересы страны.