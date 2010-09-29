Янукович утверждает, что новая власть обеспечила стабильность для развития бизнеса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что новая власть обеспечила политическую и экономическую стабильность в Украине для развития бизнеса.

Об этом он заявил в своем заключительном слове на первом заседании III Международного инвестиционного саммита Donbass Investment Destination «Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что на этой встрече был обсужден достаточно широкий спектр проблем такого партнерства, и, несмотря на масштабность, на сложность существующих задач, считает, что они полностью осуществимы. Глава государства отметил, что сегодня существует интерес всех сторон к развитию производительного партнерства государства и бизнеса. “На этом этапе больше всего выигрывают страна и народ, а проигрывают чиновники, поскольку коррупция будет становиться все меньше и меньше”, – уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что механизм партнерства государства и бизнеса может стать действенным инструментом для развития экономики Украины при условии согласованной, дружной работы всех ветвей власти и частного капитала. По его словам, государственная политика сегодня направлена на обеспечение соблюдения правил ведения бизнеса, создания условий для максимальной реализации потенциала национального капитала.

“Мы понимаем, что для бизнеса в первую очередь необходима политическая и экономическая стабильность. Сегодня я с уверенностью могу говорить об обеспечении в Украине этих условий”, – заявил глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, важным стимулом экономического развития стало возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом. Еще одним практическим шагом на пути партнерства государства и бизнеса он назвал принятый Закон Украины, который определил правовую основу таких отношений. Президент заверил, что государство будет продолжать идти путем реформ, где значительное место отведено совершенствованию законодательства для формирования благоприятного предпринимательского климата.

Президент напомнил, что внес на рассмотрение парламента как безотлагательные проекты законов Украины, которые определяют принципы осуществления рыночного надзора и контроля продукции, а также предусматривают отмену лицензирования свыше 35% видов хозяйственной деятельности.

В ближайшее время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в парламент будут внесены законопроекты, касающиеся отмены обязательной стандартизации и сертификации, обеспечения безопасности продукции, установления административной ответственности за нарушение законодательства в сфере предпринимательства, упорядочения административных услуг. На очереди - внедрение для предпринимателей системы электронной регистрации, представление отчетности и т. п.

“У нас в Украине будет все меньше места для коррупции. Мы будем прилагать к этому все усилия”, – подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что антикоррупционное законодательство Украины будет приведено к международным стандартам. По его словам, в ближайшие дни будет рассмотрена и утверждена концепция антикоррупционного законодательства, а первые антикоррупционные законы будут внесены на рассмотрение парламента уже в октябре. Безусловно, отметил Президент, в принятии этого законодательства будет определенная этапность, но оно будет приниматься и имплементироваться в обязательном порядке. “Безусловно, все это – непростые задачи, но я уверен, что совместными усилиями государства и частного капитала они будут решены”, – подчеркнул глава государства.