Главное на 29 сентября (вечер)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (о финансировании очередных местных выборов).

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Закон был принят Верховной Радой Украины 23 сентября 2010 года.

Данным законом предусмотрено увеличить на 8 млн. 531 тыс. расходы на финансирование Центральной избирательной комиссии для проведения местных выборов 31 октября 2010 года.

Как отметил на заседании парламента заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ, эти дополнительные расходы будут осуществляться за счет части чистой прибыли государственных унитарных предприятий и их объединений, которые изымаются в бюджет, и дивиденды, начисленные на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность.

Завтра, 30 сентября, в Верховной Раде Украины состоятся общественные слушания по проекту Налогового кодекса Украины, внесенному Кабинетом министров Украины 21 сентября 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, в слушаниях примут участие: председатель комитета Виталий ХОМУТЫННИК, первый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ, заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ и другие должностные лица центральных органов исполнительной власти.

Организаторы комитетских слушаний: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и Министерство финансов Украины.

К участию в мероприятии приглашены народные депутаты Украины, представители органов местного самоуправления, профильных ассоциаций, центральных органов исполнительной власти, общественности и представители средств массовой информации.

За первое полугодие 2010 года Украина сократила отрицательное значение чистой инвестиционной позиции на 6,3%, которое по состоянию на 1 июля 2010 года составило 37,686 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Активы увеличились на 5% - до 117,720 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли с 7,262 млрд. долл. до 7,830 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 2% - до 155,406 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли с 52,021 млрд. долл. до 53,597 млрд. долл., портфельные инвестиции - с 15,494 млрд. долл. до 15,824 млрд. долл.

В январе-августе 2010 года зафиксирован рост импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по показателю веса – на 35% (37 млн. тонн против 27 млн. тонн), по стоимости – на 40% (31 млрд. долл. США против 22 млрд. долл. США).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

При этом в январе-августе текущего года рост экспорта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, зафиксирован по показателю веса – на 13% (93 млн. тонн против 82 млн. тонн), по показателям стоимости – на 33% (32 млрд. долл. США против 24 млрд. долл. США).

За 8 месяцев сумма таможенных платежей составила 53,9 млрд. грн., что на 2,8 млрд. грн., или на 5,5%, больше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (51,1 млрд. грн.). Без учета поступлений от импорта природного газа за 8 месяцев текущего года перечислено в государственный бюджет 51,3 млрд. грн., что на 38,7%, или на 14,3 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года (37 млрд. грн.).

За счет усиления контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Украину, в госбюджет дополнительно перечислено 3,008 млрд. грн. таможенных платежей, что на 1,345 млрд. грн., или на 81%, больше по сравнению с данными за 8 месяцев 2009 года.

По сравнению с январем-августом 2009 года, в текущем году средневзвешенный уровень таможенной стоимости товаров, ввозимых в Украину (без учета газа), увеличился на 10,3%.

В январе-августе 2010 года количество украинских субъектов внешнеэкономической деятельности увеличилось на 9% по сравнению с январем-августом 2009 года.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9315/7,9440 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9380/7,9425 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9375/7,9445 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2615 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/0,2613 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2611/0,2614 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,3850 рублей за доллар (-0,2120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3570/1,3635 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8030/10,8245 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7805/10,7885 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7980/10,8100 грн./евро.

В бюджет Севастополя из бюджета России поступила первая часть денег - 17 млн. грн., предусмотренных на 2010 год по линии участия РФ в социально-экономическом развитии мест базирования Черноморского флота в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей ЖИВОДУЕВ в сегодняшнем «прямом эфире» Севастопольской ТРК.

«Только сейчас пришли деньги… Представляете! Первый транш должен был прийти в первом полугодии. Но только два дня назад пришло 17 миллионов. А еще 17 я не знаю, когда придут, может, в декабре… Когда их осваивать?»,- сказал С.ЖИВОДУЕВ.

Он отметил, что в прошлом году власти Севастополя так и не успели освоить пришедшие из РФ в декабре 7 млн. грн.

В 2010 году в бюджет Севастополя в соответствии с украинско-российскими договоренностями из бюджета РФ (через Министерство финансов Украины) должны быть перечислены 38 млн. грн. В текущем году представители руководства исполнительской власти Севастополя неоднократно заявляли об отсутствии данных поступлений.

Кроме того, несколько месяцев назад Севастопольская ГГА представила руководству правительства Украины новые расчеты, в соответствии с которыми сумма средств, перечисляемых РФ на социально-экономическое развитие города, должна быть увеличена примерно в четыре раза.

(УНИАН)