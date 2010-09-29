Курс НБУ на 30.09.10

Официальный курс НБУ на 30.09.10100 USD США – 791.3500 (29 сентября – 791.3500)100 EUR – 1077.1065 (29 сентября – 1065.1571)10 RUR – 2.6029 (29 сентября – 2.5860)Учетные курсы банковских металлов на 30.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-103469.01 (29 сентября-102005.02)961 XAG 10 Серебро-1730.68 (29 сентября-1674.89)962XPT10Платина-130177.08(29 сентября-127565.62)964XPD10Палладий-44790.41 (29 сентября-42970.31)

Официальный курс НБУ на 30.09.10 100 USD США – 791.3500 (29 сентября – 791.3500) 100 EUR – 1077.1065 (29 сентября – 1065.1571) 10 RUR – 2.6029 (29 сентября – 2.5860) Учетные курсы банковских металлов на 30.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-103469.01 (29 сентября-102005.02) 961 XAG 10 Серебро-1730.68 (29 сентября-1674.89) 962XPT10Платина-130177.08(29 сентября-127565.62) 964XPD10Палладий-44790.41 (29 сентября-42970.31)

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