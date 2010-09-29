Анонс на 30 сентября

* Состоится визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Польшу.

* Заседание НКРЭ.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рейдерская атака гостиницы “Виктория” в Одессе”. 28 августа 2010 года на ул. Генуезской 24-а в Одессе, при содействии местной исполнительной службы и в сопровождении руководителей местных правоохранительных органов совершена рейдерская атака гостиницы "Виктория". Коллектив гостиницы обращается к Президенту Украины, руководителям соответствующих ведомств, народным депутатам Украины, отечественным и иностранным медиа, представителям международных организаций и гражданам Украины с видео- и документальными доказательствами противоправных действий должностных лиц и просит о помощи в преодолении произвола и беззакония. Участники: Андрей Марченко, юрист, представитель ООО "Крок за кроком плюс"; Сергей Довженко, адвокат; Татьяна Филипченко, юрист (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 999 82 80.

* Состоится конференция на тему: «Внедрение новых рекламных продуктов на железнодорожном транспорте Украины». Приглашены: начальник отдела организации рекламно-информационной деятельности “Центр рекламы” Галина Довганчин; начальник отдела по рекламно-информационной деятельности Юго-Западной железной дороги Вадим Довжик; начальник отдела по рекламно-информационной деятельности Южной железной дороги Станислав Сидоренко; начальник отдела по рекламно-информационной деятельности Донецкой железной дороги Галина Зборщенко; партнер “Укрзалізниці”, директор ООО «Украина-Арт» Эдуард Андрейченко; руководитель аналитической группы Консорциума МКГ Дмитрий Пидтуркин.

* Заседание коллегии Минжилкоммунхоза на тему: «О лучших практиках реформирования жилищно-коммунального хозяйства в части создания и деятельности ОСМД, управляющих компаний». Вопросы: лучшие практики реформирования жилищно-коммунального хозяйства в части создания и деятельности ОСМД, управляющих компаний; подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2010 – 2011гг.. Перед заседанием коллегии состоится пресс-конференция зам.министра ЖКХ Виталия Шаповаленко.

* Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет рассматриваться дело о злоупотреблении АК «Киевэнерго» монопольным положением на рынке передачи электрической энергии местными электросетями столицы. В частности, речь идет о создании препятствий доступу других субъектов ведения хозяйства на рынок снабжения электроэнергии в городе Киеве. В заседании Комитета примут участие уполномоченные представители АК «Киевэнерго» и предприятий, интересы которых были ущемлены.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Социальный эксперимент: 5 активистов из разных регионов месяц будут жить на прожиточный минимум», на которой будут объявлены детали эксперимента, обнародована проблематика механизма начисления прожиточного минимума в Украине и представлены участники эксперимента из разных социальных групп и регионов страны. Участники: Мирослав Якибчук, председатель НФПУ; Леонид Авпатов, студент г. Луганск; Евгения Суярко, журналист, г. Сумы; Иван Мисяць, охранник, г. Вышгород; Сергей Чижов, член НФПУ, г. Запорожье; Анна Покотило, учитель, г. Ивано-Франковск (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 218 7752.

* Пресс-конференция на тему: «Прогноз курса евро/доллар на международном валютном рынке Forex, динамики мировых фондовых рынков, стоимости золота, нефти и бензина в Украине до конца года». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

* Заседание оппозиционного правительства.

* Комитетские слушания на тему: «Общественное обсуждение Налогового кодекса Украины, внесенного Кабинетом Министров Украины 21 сентября 2010 года». Организаторы: парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Министерством финансов Украины. Участники: председатель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Ю.Хомутинник, первый зам.министра финансов Украины В.Копылов, зампредседателя ГНАУ С.Лекарь и другие.

*Пресс-конференция председателя НКРЭ Сергея Титенко.

* Состоится подведение итогов и объявление результатов конкурса « Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) - 10 лет к успеху».

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