Украина и Польша сегодня подпишут дорожную карту подготовки к Евро-2012

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время сегодняшнего визита в Польшу подпишет дорожную карту совместных мероприятий украинских и польских властей в рамках подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в среду в Варшаве украинский вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он сказал, что карта будет включать перечень важнейших вопросов, которые необходимо решить на двустороннем уровне, назвав среди них визовые вопросы и организацию эффективного пересечения границы между Польшей и Украиной.

Вице-премьер, который также посетил место строительства Национального стадиона в Варшаве, отметил, что государства сейчас больше переходят к решению организационных, а не строительно-инфраструктурных вопросов.

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что на заседании межправительственного комитета по Евро-2012 в четверг также будут подведены итоги двустороннего сотрудничества в этом проекте.

«Сегодня спрашивают, кто лучше подготовлен к Евро-2012 – Польша или Украина? Я говорю, что это будет либо общий успех, либо общее поражение. Поэтому обе команды, которые готовят чемпионат, болеют одна за другую”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

„Я убежден, что все будет хорошо”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера в Варшаве началось двухдневное четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Польши и Украины, которое проходит под председательством вице-премьеров Б.КОЛЕСНИКОВА и Вальдемара ПАВЛЯКА.