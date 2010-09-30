Азаров отбыл с визитом в Польшу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с официальным визитом в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено проведение заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012 под председательством премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА и председателя Совета министров Польши Дональда ТУСКА, по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов.

Также планируется, что Н.АЗАРОВ проведет встречу с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.

Кроме того, в Варшаве украинский премьер примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и даст интервью телеканалу TVP.

Сегодня вечером Н.АЗАРОВ планирует вернуться в Киев.