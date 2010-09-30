ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банк «Киев» и Укргазбанк нуждаются в дополнительных семи млрд. гривен», в котором пишет - проведенное в 2010 году стресс-тестирование выявило потребность в дополнительном увеличении уставного капитала банка "Киев" на 3 млрд. грн., а Укргазбанка – на 3,7 млрд. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/bank-kiev-i-ukrgazbank-v-dopolnitelnyh-mlrd.-griven-145487/

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Также «Дело» публикует материал «Азаров готовится к продовольственному кризису», в котором пишет - правительство снова озаботилось вопросом введения квот на экспорт зерна из Украины…

http://delo.ua/biznes/rynki/kabmin-ukrainy-vse-taki-vvedet-kvoty-na-eksport-145420/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Оценочное осуждение», в котором пишет – промедление правительства с реализацией реформ привело к ухудшению оценки инвестиционного климата со стороны 750 иностранных компаний, работающих в Украине. Они жалуются на сложное администрирование и проблемы с таможенным оформлением. Сохранение сложившейся ситуации может вызвать дальнейшее снижение привлекательности украинской экономики для бизнесменов, отмечают предприниматели…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512898

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ уменьшается в объеме», в котором пишет – Газпром заявил, что ведет переговоры с Украиной о снижении объемов поставок газа в страну. В следующем году Нафтогаз рассчитывает закупить на 14 млрд кубометров газа меньше запланированного. В украинских подземных газохранилищах накоплен рекордный объем топлива, кроме того, в следующем году поставки на рынок должна осуществить компания RosUkrEnergo. В обмен на сокращение объемов закупки Украине придется отказаться от идеи пересмотра формулы цены на газ, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512904

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«Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк утверждает» пишет – Национальный банк решил усилить контроль над менеджментом мелких банков, обязав председателей правлений и главных бухгалтеров с 1 октября проходить утверждение в центральном аппарате регулятора. Это решение позволит НБУ завершить реформу банковского надзора, передав основные функции от территориальных управлений центробанка к его центральному аппарату…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1512906

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Издание «Экономические известия» в публикации «Таможня блокирует Одессу» пишет - вялые попытки власти разблокировать работу одесских портов, сократив срок таможенного оформления грузов, пока ни к чему не привели: в последние дни контейнеры из портов снова почти не вывозятся. Только за сентябрь транспортники насчитали убытков от простоев на 300 млн. грн. и сейчас всерьез готовятся к забастовке. После кратковременного спада напряжения, связанного с визитом в Одессу премьер-министра Николая Азарова, ситуация в портах Большой Одессы снова накалилась. Вопреки поручению премьера сократить средний срок таможенного оформления грузов до двух часов, сегодня, по данным Одесского порта, этот срок составляет 17 часов…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/tamozhnya-blokiruet-odessu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Колумбийцы спасут Азарова» пишет – с 10 октября Минэкономики будет раздавать лицензии на импорт сахарного полуфабриката по оставшейся квоте на этот год. Несмотря на готовность правительства выдать лицензии сахзаводам, последние вряд ли будут ввозить указанные объемы…

http://eizvestia.com/markets/full/kolumbijcy-spasut-azarova

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«Газета по-киевски» в публикации «ГГА судится с Киевсоветом» пишет – окружной админсуд Киева приостановил действие 51 решения Киевсовета, внесенных с голоса на сессиях 7 и 15 июля. Эти скандальные решения по земле и имуществу могут отменить. 51 из тысячи...

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/30/014602.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Паркуемся штабелями» пишет – столичная власть выделит по Киеву 13 земучастков под обустройство паркингов для автомобилей. Адреса, где они появятся, уже назвал Анатолий Голубченко, но издание убедилось - втиснуть авто в свободное место просто нереально…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/30/003114.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Таможня спровоцировала рекордное подорожание фруктов» пишет - украинская таможня пересмотрела справочные цены на фрукты. От этого показателя зависит, сколько налогов платить импортеры при ввозе своего товара в Украину. По некоторым позициям справочные цены выросли более чем в два раза…

http://www.segodnya.ua/news/14178510.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Гривню переводят на «свободную конвертацию» пишет - власть намерена отменить ограничение для открытия банковских счетов за границей – упразднить обязательное лицензирование данной операции НБУ. Если это состоится, то можно смело говорить, что ситуация с валютным контролем в Украине радикально переломлена…

https://economics.unian.net/rus/detail/61319

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Без Москонтроля» пишет – первыми шагами и. о. мэра Москвы Владимира Ресина стали приостановка строительства здания у Боровицких ворот и увольнение начальника Москонтроля Александра Рябинина. Сам Москонтроль может быть расформирован…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246697/bez_moskontrolya

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Также «Ведомости» в публикации «Иностранцев не пустят в МФЦ» пишут – планы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) купить около 10% биржи РТС настолько напугали российских чиновников, что они готовят закон, который обяжет иностранцев согласовывать покупку более 5% акций инфраструктурных организаций…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246739/inostrancev_ne_pustyat_v_mfc

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Издание «Известия» в публикации «Кавказ отдают инвесторам» пишет – до конца года в России появится правительственная комиссия по Кавказу во главе с премьером Владимиром Путиным. Для привлечения инвесторов и ускоренного развития регионы Северного Кавказа получат целый набор преференций…

http://www.izvestia.ru/politic/article3146731/

(УНИАН)