Комитет Европарламента обсудил ситуацию в Украине

12:34, 30 сентября 2010
Разное
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Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента обсудил ситуацию в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, заседание комитета состоялось 29 сентября с участием членов делегации Европарламента по связям с Украиной, заместителя министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Бориса ТАРАСЮКА.

В своем вступительном слове заместитель министра иностранных дел отметил, что европейская интеграция – это не только вопрос внешней политики. «Это прежде всего вопрос проведения всеобъемлющих реформ, которые позволят нам достичь критериев, которые необходимы для будущего членства в ЕС», - сказал П.КЛИМКИН.

Он отметил, что сегодня Украина видит положительный момент в двусторонних отношениях и считает необходимым поддерживать и развивать эти отношения. Среди основных приоритетов украинского правительства он назвал подготовку соглашения об ассоциации, продолжение визового диалога с целью полной либерализации визового режима, сотрудничество в энергетической сфере.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Б.ТАРАСЮК также отметил прогресс, достигнутый за последние месяцы в переговорах о соглашении об ассоциации. При этом депутат отметил, что Украина сегодня слышит много критики относительно хода переговоров о создании зоны свободной торговли. «Как член парламента я не могу согласиться с этой критикой. Украина должна быть равным партнером, а не дополнительным рынком для европейского бизнеса», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что депутаты парламента имеют схожую с правительственной позицию относительно визового диалога. При этом Б.ТАРАСЮК выразил обеспокоенность по поводу слухов о том, что Россия может получить такой же режим передвижения граждан, как и Украина, но даже раньше или по меньшей мере не позже Украины. «И это очень беспокоит нас, тем более, что Украина уже пять лет как отменила визы для европейцев», - сказал депутат.

При этом Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что выступал как председатель парламентского комитета, а не как представитель оппозиции.

В ходе дальнейшего обсуждения европейские депутаты выразили обеспокоенность последними событиями в Украине. Так Микаэль ГАЛЕР выразил обеспокоенность тем, что украинские спецслужбы активно интересуются работой журналистов, профессоров, представителей неправительственных общественных организаций. «Какая цель всех этих действий?» - спросил европейский депутат.

Он также выразил обеспокоенность конфликтом интересов, который есть у председателя СБУ (Валерия ХОРОШКОВСКОГО – УНИАН), который в то же время владеет мощными медиаресурсами.

Депутат Эльмар БРОК отметил, что сегодня оппозиции в Украине очень сложно высказать свою позицию через средства массовой информации. «Я думаю, это очень тревожит нас в избирательной кампании», - сказал он.

Депутат также выразил обеспокоенность сложностями для молодых партий быть услышанными в Украине и несовершенной работой судебной системы. При этом Э.БРОК высказал мнение, что события, которые происходят сегодня в Украине, свидетельствуют, скорее, не о развитии демократии, а о возврате назад в те времена, когда демократические инструменты оставались лишь инструментами и не имели под собой демократических ценностей.

Англичанин Чарльз ТЕННОК также выразил обеспокоенность, в частности, ситуацией со свободой слова, попытками внедрить новые «темники», исчезновением харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА и завершением дела Гонгадзе, которое, по его мнению, не было окончательно расследовано.

Депутат от Румынии Адриан СЕВЕРИН, в свою очередь, высказал мнение, что Европарламент должен пытаться не поддерживать оппозицию или правительство, а относиться к Украине как к целостной стране, которая сможет сама найти ответы на сложные вопросы развития демократии. При этом депутат призвал все украинские партии работать совместно над вопросами европейской интеграции.

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