Польша подтверждает неизменность стратегических отношений с Украиной - Туск

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК подтверждает неизменность стратегических отношений Украины и Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседания Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012 под председательством премьер-министров двух стран.

“Хочу отметить стратегическое значение наших отношений как для Киева, так и для Варшавы”, - сказал Д.ТУСК.

Он высказал удовлетворение тем, что, несмотря на изменения, произошедшие во власти и Украины, и Польши, уровень отношений не изменился.

“Редко бывает, чтобы два государства были так решительно настроены, независимо от изменений во власти, изменений в международной ситуации, занимать твердую и неизменную позицию, иметь общую точку зрения и часто встречаться”, - сказал Д.ТУСК.

Он подчеркнул, что если дружба Украины и Польши прошла испытание временем и политическими факторами, то в дальнейшем можно рассчитывать лишь на улучшение отношений.