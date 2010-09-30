В Варшаве проходят переговоры глав правительств Украины и Польши

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проводит переговоры с председателем Совета министров Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

В начале переговоров Д. ТУСК поздравил Н. АЗАРОВА с первым официальным визитом в Польшу и выразил уверенность, что он будет продуктивным и успешным. Поскольку, как подчеркнул председатель Совета министров Польши, «у наших стран много общего, много общих дел, которые вдохновляют на работу».

В ходе официального визита предусматривается проведение заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012 под председательством глав правительств Украины и Польши, по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов. Также планируется, что Н. АЗАРОВ проведет встречу с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.