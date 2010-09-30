Минюст: пакет отложенных антикоррупционных законов будет доработан

Украина получила оценку Группы государств против коррупции (GRECO) относительно изменений, разработанных к пакету антикоррупционных законов, введение в действие которых было перенесено с 1 апреля 2010 на 1 января 2011 года.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ во время встречи с содокладами Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоялась в рамках визита европейской мониторинговой делегации в Украину.

Министр юстиции Украины проинформировал содокладов ПАСЕ, что GRECO согласилась с подавляющим большинством изменений, предложенных к отложенных законам. В частности, из них были изъяты те нормы, которые, по мнению экспертов, не только не предупреждали, а наоборот, стимулировали коррупцию в разнообразных сферах общественных отношений.

Министр сообщил, что в ближайшее время после доработки указанных проектов с учетом позиции GRECO обновленные законы будут вынесены на рассмотрение Национального антикоррупционного комитета. Он также выразил уверенность, что антикоррупционный пакет будет принят Верховной Радой еще до конца 2010 года.

Вместе с тем, отметил он, указанные законы не рассматриваются как единственный, тем более, основной механизм преодоления коррупции в Украине. Министр юстиции выразил убеждение, что более эффективным путем является убрать условия для осуществления коррупционных деяний в обществе, чем бороться с их последствиями.

Так, весомый вклад в борьбу с этим явлением ожидается от реализации недавно принятого закона о судоустройстве и от дальнейшего проведения, в соответствии с этим законом, судебной реформой в стране.

Кроме того, по словам министра, начат процесс дерегулирования экономических отношений – одного из наиболее пропитанного коррупциогенными влияниями сегмента общества. На сегодняшний день, сообщил он, правительство уже отменило свыше двух сотен разнообразных регуляторных актов, ведется дальнейшая работа в этом направлении.

Как сообщалось, 11 июня 2009 года Верховная Рада приняла Законы Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения». Введение в действие этих законов откладывалось дважды: с 1 января на 1 апреля 2010 года и с 1 апреля 2010 на 1 января 2011 года.