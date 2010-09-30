Главное на 30 сентября (день)

Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента обсудил ситуацию в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, заседание комитета состоялось 29 сентября с участием членов делегации Европарламента по связям с Украиной, заместителя министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Бориса ТАРАСЮКА.

В своем вступительном слове заместитель министра иностранных дел отметил, что европейская интеграция – это не только вопрос внешней политики. «Это прежде всего вопрос проведения всеобъемлющих реформ, которые позволят нам достичь критериев, которые необходимы для будущего членства в ЕС», - сказал П.КЛИМКИН.

Он отметил, что сегодня Украина видит положительный момент в двусторонних отношениях и считает необходимым поддерживать и развивать эти отношения. Среди основных приоритетов украинского правительства он назвал подготовку соглашения об ассоциации, продолжение визового диалога с целью полной либерализации визового режима, сотрудничество в энергетической сфере.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Б.ТАРАСЮК также отметил прогресс, достигнутый за последние месяцы в переговорах о соглашении об ассоциации. При этом депутат отметил, что Украина сегодня слышит много критики относительно хода переговоров о создании зоны свободной торговли. «Как член парламента я не могу согласиться с этой критикой. Украина должна быть равным партнером, а не дополнительным рынком для европейского бизнеса», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что депутаты парламента имеют схожую с правительственной позицию относительно визового диалога. При этом Б.ТАРАСЮК выразил обеспокоенность по поводу слухов о том, что Россия может получить такой же режим передвижения граждан, как и Украина, но даже раньше или по меньшей мере не позже Украины. «И это очень беспокоит нас, тем более, что Украина уже пять лет как отменила визы для европейцев», - сказал депутат.

При этом Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что выступал как председатель парламентского комитета, а не как представитель оппозиции.

В ходе дальнейшего обсуждения европейские депутаты выразили обеспокоенность последними событиями в Украине. Так Микаэль ГАЛЕР выразил обеспокоенность тем, что украинские спецслужбы активно интересуются работой журналистов, профессоров, представителей неправительственных общественных организаций. «Какая цель всех этих действий?» - спросил европейский депутат.

Он также выразил обеспокоенность конфликтом интересов, который есть у председателя СБУ (Валерия ХОРОШКОВСКОГО – УНИАН), который в то же время владеет мощными медиаресурсами.

Депутат Эльмар БРОК отметил, что сегодня оппозиции в Украине очень сложно высказать свою позицию через средства массовой информации. «Я думаю, это очень тревожит нас в избирательной кампании», - сказал он.

Депутат также выразил обеспокоенность сложностями для молодых партий быть услышанными в Украине и несовершенной работой судебной системы. При этом Э.БРОК высказал мнение, что события, которые происходят сегодня в Украине, свидетельствуют, скорее, не о развитии демократии, а о возврате назад в те времена, когда демократические инструменты оставались лишь инструментами и не имели под собой демократических ценностей.

Англичанин Чарльз ТЕННОК также выразил обеспокоенность, в частности, ситуацией со свободой слова, попытками внедрить новые «темники», исчезновением харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА и завершением дела Гонгадзе, которое, по его мнению, не было окончательно расследовано.

Депутат от Румынии Адриан СЕВЕРИН, в свою очередь, высказал мнение, что Европарламент должен пытаться не поддерживать оппозицию или правительство, а относиться к Украине как к целостной стране, которая сможет сама найти ответы на сложные вопросы развития демократии. При этом депутат призвал все украинские партии работать совместно над вопросами европейской интеграции.

По итогам января-июня 2010 годауровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 9,2% от всего трудоспособного населения и 8,5% от населения в возрасте 15-70 лет.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В январе-июне самый высокий уровень безработицы по методологии МОТ зафиксирован в Ривненской (13%), Черниговской (12,6%) и Тернопольской областях (12,2%). Самый низкий – в Киеве (6,7%), Одесской области (7%) и Севастополе (7,1%).

Президенты России и УкраиныДмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ на намеченной в ближайшее время встрече планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества двух стран, в частности, проект строительства мостового перехода через Керченский пролив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской организации Партии регионов, об этом заявил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

«Это в очередной раз подтверждает, что вопрос строительства перехода через Керченский пролив находится на постоянном контроле у Виктора ЯНУКОВИЧА и поддержан Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ», - сказал лидер крымской организации Партии регионов В.ДЖАРТЫ.

В сообщении говорится, что встреча планируется на 4 октября в Геленджике (Россия).

По словам В.ДЖАРТЫ, строительство моста через Керченский пролив находится в числе первоочередных задач крымского правительства и команды Президента Украины в целом, поскольку он даст мощный импульс развитию украинской и российской экономик, а также откроет перед крымским полуостровом большие перспективы.

По оценкам ряда специалистов, ввод в эксплуатацию объекта позволит создать самый короткий сухопутный путь Европа-Азия протяженностью 450 километров, сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона до Новороссийска.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проводит переговоры с председателем Совета министров Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

В начале переговоров Д. ТУСК поздравил Н. АЗАРОВА с первым официальным визитом в Польшу и выразил уверенность, что он будет продуктивным и успешным. Поскольку, как подчеркнул председатель Совета министров Польши, «у наших стран много общего, много общих дел, которые вдохновляют на работу».

В ходе официального визита предусматривается проведение заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012 под председательством глав правительств Украины и Польши, по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов. Также планируется, что Н. АЗАРОВ проведет встречу с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.

В Украине по состоянию на 29 сентября всеми категориями хозяйств посеяно 4,8 млн. га озимых зерновых культур, что составляет 56% от прогноза и на 344 тыс. га больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Озимая пшеница посеяна на площади 4,3 млн. га, что составляет 63% от прогноза и на 320 тыс. га больше против прошлого года, рожь – на 248 тыс. га (70% или на 50 тыс. га больше), ячмень – на 210 тыс. га (15% или на уровне прошлого года).

В частности, хозяйства Сумской области уже засеяли 80% прогнозируемых площадей озимых, Харьковской области – 82%, Черниговской – 94%.

Отмечается, что при существующих темпах проведения посевных работ до завершения оптимальных сроков (10 октября) есть возможность посеять 3,6 млн. гектаров озимых и практически выйти на общие объемы посева 8,4 млн. гектаров, или 100%. от прогноза.

Посев озимого рапса из-за недостатка влаги проведен на площади 963 тыс. га (в прошлом году - 1257 тыс. га), или 79% от прогноза.

В министерстве напомнили, что прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8 млн. 493,4 тыс. га, что почти на 600 тыс. га больше, чем планировалось к началу посевных работ, в том числе: пшеницы – 6 млн. 765,1 тыс. га (на 378,7 тыс. га больше), ржи – 345,3 тыс. га (на 36,8 тыс. га больше), ячменя – 1 млн. 381,6 тыс. га (на 182,3 тыс. га больше).

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал АК «Киевэнерго» на 100 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение АМК принял сегодня на своем заседании.

Как установил комитет, «Киевэнерго», злоупотребляя монопольным положением, создало препятствие для доступа на рынок электроэнергии шести поставщиков электроэнергии по нерегулируемому тарифу. В частности, препятствия были созданы следующим компаниям: ООО «Центральная энергетическая компания», ООО «Укрэнерготранзит», ООО «ЭнергоЛюкс-79», ООО «Энком ТРЕД Групп», ООО «Энергоинвестпроект» и ООО «Трансэнергоконсалт».

Как установил АМК в ходе расследования, на протяжении 2006-го – первого полугодия 2010 гг. столичная энергокомпания искусственно затягивала процедуры заключения договоров на передачу электроэнергии по местным электросетям. В частности, «Киевэнерго» нарушало нормативно установленный срок – 15 дней для рассмотрения заявлений. В отдельных случаях компания не отвечала заявителю на протяжении 80 дней.

Кроме того, «Киевэнерго» предоставляло заявителям ответы без надлежащих обоснований, не предоставляло предусмотренные нормативами проекты договоров или эти же проекты были не подписаны компанией, в некоторых случаях к договорам не предоставлялись дополнения, которые являются неотъемлемой их частью.

Как следствие, это сделало невозможным осуществление предприятиями деятельности по поставке электроэнергии по нерегулируемому тарифу потребителям Киева.

Присутствовавший на заседании представитель «Киевэнерго» признал нарушения компании по данному делу.

Более 100 тысяч человек из 24 стран - членов Европейского Союза приняли участие в манифестации протеста, которая состоялась в Брюсселе 29 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили организаторы акции.

Вместе с тем, по данным полиции, в манифестации приняли участие только 56 тысяч человек.

Колонна манифестантов двигалась по центральным улицам Брюсселя почти 4 часа – с 13.00 до 17.00 по местному времени - вместо запланированных сначала двух часов.

Рабочие из европейских стран выступали против политики сокращения государственных расходов, принятой в связи с экономическим кризисом.

«Рабочие на улицах с четким сигналом руководству Европы: еще есть время не выбирать сокращение государственных расходов, еще есть время изменить направление», - заявил перед началом шествия генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Джон МОНКС.

Профсоюзы своей акцией намеревались послать четкий сигнал Еврокомиссии, которая представила в среду предложения о наложении штрафов на страны - члены зоны евро, которые в ближайшее время не сократят затраты. Кроме того, манифестация была адресована и министрам финансов стран - членов ЕС, которые собираются на неформальное заседание сегодня, 30 сентября.

Делегацию профсоюзов приняли премьер-министр председательствующей в ЕС Бельгии Ив ЛЕТЕРМ и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Полиция не препятствовала манифестации, в то же время 218 человек были задержаны в административном порядке. При этом 148 манифестантов были задержаны до 14.00 за наличие предметов, признанных полицией опасными.

(УНИАН)